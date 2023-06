Las marcas globales más valiosas según Kantar

La semana pasada fue dado a conocer el reporte Kantar Brandz 2023 Most Valuable Global Brands.

La información contenida en el extenso reporte (190 páginas) contribuye a comprender el complicado panorama que presenta la economía mundial.

El top ten de las marcas globales más valiosas

De acuerdo con lo asentado en el referido estudio, las 10 marcas globales más valiosas son: 1.- Apple (880,455 US$ M), 2.- Google (577,683 US$ M), 3.- Microsoft (501,856 US$ M), 4.- Amazon (468,737 US$ M), 5.- McDonalds (191,109 US$ M), 6.- Visa (169,092 US$ M), 7.- Tencent (141,020 US$ M), 8.- Louis Vuitton (124,822 US$ M), 9.- Mastercard (110,631 US$ M), 10.- Coca Cola (106,109 US$ M).

Ocho de las 10 marcas globales más valiosas son estadounidenses, una es francesa (Louis Vuitton) y una es china (Tencent).

De las marcas consideradas en el top ten, solo una -Coca Cola- registró un sensible incremento en cuanto al valor estimado en 2022 (8%). Además, la firma francesa Louis Vuitton mantuvo el mismo valor de marca.

Las 8 marcas restantes resintieron sensibles depreciaciones en el valor de marca estimado en 2022: Apple (-7%), Google (-30%), Microsoft (-18%), Amazon (-34%), McDonalds (-3%), Visa (-11%), Tencent (-34%), Mastercard (-6%).

Las big tech

Cuatro de las cinco grandes tecnológicas (big tech) son consideradas las marcas globales más valiosas (Apple, Google, Microsoft y Amazon).

Facebook, marca estelar de Meta Platforms, que suele ser considerada como la quinta big tech, fue ubicada en la décima segunda posición. Su valor de marca fue estimado en (93,024 US$ M).

Entre las 100 marcas globales más valiosas, la depreciación de Facebook fue la más alta (-50%).

En cambio, TikTok, que admite ser considerada como la principal competencia de Facebook -la red social con mayor número de usuarios en el mundo- fue instalada en la posición 41 y, a pesar de todos los litigios que actualmente enfrenta en la Unión Americana, TokTok consiguió incrementar su valor de marca 2% respecto del valor estimado en 2022.

Las marcas en una economía en recesión

Si durante la pandemia la gran mayoría de las marcas globales más valiosas consiguieron incrementar su valor, en el año en curso, apenas 17 de las 100 marcas globales más valiosas lograron incrementar su valor o, por lo menos consiguieron mantener el mismo valor de marca que fue estimado en 2022.

Marcas que no resintieron pérdidas en su valor de marca según Kantar, 2023

Marca Posición Porcentaje Louis Vuitton 8 0% Coca Cola 10 8% Aramco 11 7% Oracle 13 2% AT&T 15 2% Telekom/T-Mobile 26 1% Starbucks 27 0% Channel 31 6% Costco 33 8% TikTok 41 2% UnitedHealthcare 57 9% BCA 74 12% Airtel 76 24% Nongfu Srping 81 8% Pepsi 91 17% Red Bull 93 4% Colgate 95 1%

De las 100 marcas globales más valiosas, estas son las marcas que porcentualmente incrementaron más su valor.

Airtel (24%) Pepsi (17%) BCA (12%) UnionHealthcare (9%) Coca Cola (8%) Costco (8%) Nongfu Srping (8%)

Es importante señalar que, en anteriores reportes de Kantar, algunas marcas lograron incrementar su valor estimado hasta en tres cifras.

En 2021, por ejemplo, de acuerdo con lo asentado en el estudio realizado por Kantar, seis marcas incrementaron en tres cifras su valor estimado: Tesla (275%), TikTok (158%), Pinduoduo (131%), Meituan (119%), Moutai (103%), Instagram (100%).

Ahora el panorama es muy diferente y parece propio de una economía en recesión.

En el reciente reporte de Kantar se registraron significativas reducciones en el valor estimado de los siguientes sectores: bebidas alcohólicas -13%; vestido-moda -21%; negocios, tecnología y plataformas de servicio -24%; automotriz -13%; comida rápida -3%; lujo -4%; medios y entretenimiento -32%; cuidado personal -15%; minoristas -27%; proveedores de telecomunicaciones -10%