La muerte de Internet Explorer

Con el paso del tiempo, la lentitud se convirtió en una de las principales características del navegador Internet Explorer (IE). Incluso su prolongada agonía lo confirmó.



Después de 27 años, el 15 de junio del año en curso, Microsoft decidió retirar definitivamente del mercado a Internet Explorer, uno de los productos emblemáticos en la historia de Microsoft.



La introducción de Internet Explorer, el primer navegador de Microsoft fue tardía. Bill Gates, entonces presidente de la compañía, había afirmado que la Web no tendría futuro. Incluso en el libro Camino al futuro (1995), Gates minimizó la importancia de Internet.



Mientras tanto, en la web ganaba terreno Netscape Navigator, el primer navegador comercial y primer producto de la firma Netscape Communications.



Netscape Communications fue creada por Marc Andreessen, uno de los principales desarrolladores del navegador Mosaic en el Centro Nacional de Aplicaciones para Supercomputadoras en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.



Mosaic (NCSA Mosaic) fue el primer navegador web gráfico que permitió visualizar páginas web en diversos sistemas operativos. Fue creado en enero de 1993 en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y la primera versión de Mosaic fue liberada el 22 de abril de 1993.



En noviembre de 1994, Netscape Communications lanzó la versión beta 1.0 de Netscape Navigator. En marzo de 1995 Netscape Communications ofreció de manera gratuita su software con la versión beta 1.1



Para desarrollar e introducir la primera versión del navegador Explorer, Microsoft se vio en la necesidad de comprar el código fuente de Spyglass, una compañía creada en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Spyglass fue la base para el desarrollo del software que hizo posible la primera versión de Internet Explorer.



El 16 de agosto de 1995, Internet Explorer fue introducido en el mercado como parte del paquete complementario Plus! para Windows 95. Tres meses después, en noviembre de 1995, fue lanzada la versión 2.0 de Internet Explorer. Ello marcó el inicio de la “primera guerra de los navegadores”.



Con la introducción de Internet Explorer 3.0, el navegador de Microsoft empezó a resultar efectivamente competitivo frente a Netscape Navigator. En 1997, Netscape controlaba el 72% del mercado de los navegadores y Explorer se resignaba con disponer de lo restante.



Los ambientes gráficos que desplegaban ambos navegadores resultaban poco compatibles. Los diseñadores de páginas se veían en la necesidad de publicar determinados anuncios en sus páginas, sugiriendo cuál consideraban el navegador idóneo para desplazarse en el sitio web.



Las finanzas de Netscape Communications dependían de un producto único, su navegador. Ello colocaba a Netscape Communications en una posición muy vulnerable frente a un corporativo de las dimensiones de Microsoft.



Para imponerse en la “primera guerra de los navegadores”, Microsoft decidió “cortar el suministro de aire a Netscape”. Para ello, decidió apuntalar la expansión de su navegador en Windows, que entonces ya era un auténtico monopolio en el mercado de los sistemas operativos.



La estrategia comercial de Microsoft fue efectiva. Internet Explorer fue incluido en cada copia de Windows, situación que le permitió penetrar rápidamente en el mercado, desplazando a Netscape, que en 1998 fue adquirida por America Online por la suma de 4,200 millones de dólares.



A partir de 1999, Internet Explorer dominó el mercado de los navegadores. Sin embargo, ni Microsoft ni Bill Gates salieron bien librados de las secuelas que dejó la “primera guerra de los navegadores”.



En el año 2000, poco antes de finalizar el gobierno del presidente Bill Clinton (demócrata), fueron autorizadas las demandas interpuestas por algunos jueces federales contra Microsoft por sus recurrentes abusos.



En el libro Pride before the fall. The Trials of Bill Gates and the End of the Microsoft Era -en castellano: Orgullo antes de la caída. Los juicios de Bill Gates y el fin de la era de Microsoft (2001)-, el periodista John Heilemann ofreció abundante información sobre el juicio que emprendió la administración del presidente Clinton contra Microsoft.



Gracias a un costoso y efectivo cabildeo y, por supuesto, la apatía de la administración del presidente George Bush Jr., Gates consiguió impedir el desmembramiento de su imperio.



No obstante, el litigio efectivamente marcó el inicio del fin de la “era Microsoft”, como vaticinó Heilemann en un texto publicado en la revista Wired, anterior a la publicación del referido libro.



Windows XP e Internet Explorer 6.0 fueron introducidos en 2001. Entre 2002 y 2003, Internet Explorer llegó a controlar cerca del 95% del mercado.



En 2003, Microsoft anunció que Internet Explorer 6.0 SP1 sería la última versión independiente de su navegador, y que próximas mejoras dependería de la siguiente versión de Windows (Vista).



La victoria de Microsoft en la primera guerra de los navegadores inhibió la creatividad y la innovación. La siguiente versión de Internet Explorer (7.0) fue introducida hasta en 2006, propiciada por la introducción de Firefox, navegador desarrollado por la Fundación Mozilla y Opera Sofware, firmas que desde 2004 empezaron a trabajar en el desarrollo de nuevos estándares para navegadores.



Internet Explorer fue particularmente vulnerable a la introducción de gusanos y virus, así como adware y spyware. Por ello, Internet Explorer no consiguió imponer su hegemonía frente al advenimiento de otros navegadores, como Google Chrome, Safari, Firefeox, Opera, e incluso la introducción de otro navegador de Microsoft -Microsoft Edge-.



El 11 de diciembre de 2008 fue introducido Google Chrome, un navegador web de código cerrado desarrollado por Google. Chrome fue basado en Chromium. La versión beta de este navegador fue introducida el 2 de septiembre de 2008. Chrome rápidamente se convirtió en el navegador más popular en el mundo,



El 17 de marzo de 2015, Microsoft anunció que Microsoft reemplazaría a Internet Explorer como el navegador predeterminado en sus dispositivos con Windows 10. Microsoft Edge es un navegador basado en Chromium y fue introducido en Windows 10 y Xbox One en julio de 2015; para Android y iOS en octubre de 2017; para macOS en mato de 2019; y para GNU/Linux en octubre de 2020.



La desaparición de Explorer fue un proceso que tomó años. En agosto de 2020, el Microsoft Teams dejó de funcionar con Internet Explorer, y sus aplicaciones 365 (incluida Office) ya no funcionaron en Explorer a partir del verano de 2021. Entonces Microsoft dio a conocer la intención de eliminar Explorer de todos sus productos.



El 12 de abril de 2022, Google ofreció los siguientes datos relativos a los navegadores más usados: Google Chrome: 64,9 % de participación en el mercado, Safari: 15,4 % Internet Explorer y Microsoft Edge: 6,3 %, Mozilla Firefox: 4,1 % Opera: 2,4 %.



Internet Explorer 11 ahora es incompatible con los productos de Microsoft (MSFT). A partir del 15 de junio, los usuarios que hagan clic en el ícono de Explorer serán direccionados a Microsoft Edge en “modo Internet Explorer”.

Una próxima actualización de Windows seguramente eliminará las últimas cenizas de Internet Explorer.