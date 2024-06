La introducción de humanos sintéticos en la política

En el mes de julio, el Reino Unido celebrará elecciones parlamentarias y, AI Steve, un candidato generado por la inteligencia artificial, el avatar de Steven Endacott, un empresario de Brighton, presidente de la firma Neural Voice, se presenta como candidato.

AI Steve actualmente aparece en la papeleta como Steve AI. Se trata de un error que Endacott pretende corregir.

AI Steve fue desarrollado por la firma Neural Voice. En un interesante intercambio de roles, Endacott asumiría el rol de asistente presencial de AI Steve en el Parlamento.

Las propuestas específicas de AI Steve no serán generadas por Steven Endacott. Serán producidas por la IA a partir de las propuestas y comentarios expresados por la ciudadanía.

En su plataforma en línea, AI Steve atiende cada una de las peticiones que le son formuladas, y da respuesta inmediata a los problemas y preguntas de los ciudadanos. AI Steve es capaz de mantener hasta 10,000 conversaciones simultáneas.

Ello representa una enorme ventaja frente a la mayoría de los políticos, sean de centro, izquierda o derecha, quienes, por lo regular, son poco asequibles y en sus respuestas a la ciudadanía acostumbran ser evasivos.

En una interesante inversión de roles, Steven Endacott será el representante de AI Steve en las sesiones parlamentarias. Endacott fungirá como el asistente presencial de AI Steve en el Parlamento.

La IA ha permitido producir celebridades, artistas, influenciadores virtuales y centenares de embajadores de marcas, los cuales reportan considerables ventajas económicas a sus desarrolladores.

El empleo de humanos sintéticos en la industria del espectáculo y la moda no es reciente. En 1996 en Japón fue introducida Kyoko Date (DK-96), un personaje 3D generado por computadora, quien es considerada la primera celebridad virtual en la industria de la música.

Kyoto fue desarrollada por la firma Horipro en colaboración con Visual Science Laboratory Inc., para conmemorar el 35° aniversario de Horipro. En su lanzamiento Kyoko fue considerada “la mujer perfecta”, debido a su belleza, juventud, alegría, dinamismo y simpatía.

En su biografía ficticia se indicó que Kyoko fue descubierta mientras trabajaba en un restaurante de hamburguesas frente a la terminal de Fussa —una estación de trenes de pasajeros en Tokio, Japón—. Ella nació el 26 de octubre de 1979, medía 162 cm y pesaba 42 kgs. Su signo zodiacal es Escorpio.

Dos años después, en 1998, fue introducido Adam, el primer cantante virtual en Corea del Sur, creado por la firma Adamsoft. Adam debutó con el álbum Génesis. De su segundo álbum —Éxodos— fueron vendidas 200,000 copias.

Adam apareció en las campañas publicitarias de algunos productos. El doblaje de su voz fue realizado por Park Seung Chul —Zero—. De acuerdo con lo asentado en su biografía ficticia, Adam nació el 12 de diciembre de 1977, pesaba 68 kgs., y medía 178 cms.

También en 1998 fue lanzado el grupo Gorillaz, una banda virtual inglesa que reunió a cuatro integrantes ficticios —2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs—.

Los creadores del conjunto fueron Damon Albarn —miembro del grupo musical Blur— y Jamie Hewlett —ilustrador de Tank Girl—.

Gorillaz y sus canciones se desarrollan en un universo ficticio, un metaverso rudimentario, el cual fue generado por animación tradicional y, posteriormente evolucionó a través de animación por computadora.

El primer álbum de la banda —Tomorow Comes Today— fue lanzado el 27 de noviembre de 2000. Su primer sencillo —Clint Eastwood— fue lanzado al mercado el 5 de marzo de 2001, y alcanzó el lugar número 4 en las listas musicales en el Reino Unido.

La explotación comercial de esa banda ficticia se extiende hasta la actualidad. En 2023 Gorillaz lanzó el sencillo Silent Running.

Lil Miquela o Liquela Sousa, es un humano sintético creado por Trevor McFedries y Sara DeCou.​ El proyecto dio inicio el 23 de abril de 2016, a través de un perfil de Instagram. Miquela tiene 21 años y “vive” en Los Ángeles, California.

Lil Miquela representa a una adolescente de ascendencia brasileña, tiene millones de seguidores y reporta ganancias millonarias a sus productores pues ha sido modelo de productos streetwear y marcas de lujo como Calvin Klein y Prada.

Miquela además se ha presentado en eventos con famosos y celebridades como Diplo, Millie Bobby Brown, Molly Soda, Pabllo Vittar, Rosalía, Samantha Urbani, Shane Dawson.

También ha concedido entrevistas a reconocidas publicaciones en el mundo de la moda y el espectáculo, como Bogo, Business of Fashion, Buzzfeed, Highsnobiety, Nylon, Refinery29, The Cut y The Guardian.

Miquela dispone de su propio ambiente virtual —Go Bordeless—. Los desarrolladores del ambiente afirman que no se trata de un juego, sino de un ambiente inmersivo que permite a los usuarios explorar territorios inexplorados: “desafía tus límites y desbloquea infinitas posibilidades. En el mundo MSI Borderless, eres imparable”.

En junio de 2018, la revista Time designó a Miquela como una de las 25 personas más influyentes en internet.

La ubicuidad representa una extraordinaria ventaja sobre los personajes reales. Los humanos sintéticos pueden estar presentes en varios lugares de forma simultánea. Sus manejadores no tienen que pagar las considerables regalías que exigen las celebridades reales.

No son sorprendidos pegando chicles en las sillas o hurgando su nariz en actos públicos como ha ocurrido con conocidos personajes de la farándula política en México.

A diferencia de las personas reales, el comportamiento de los humanos sintéticos e influenciadores virtuales no representa motivo alguno de preocupación, y no se necesita incluir en la nómina a un numeroso equipo de seguridad dedicado a mantener a la estrella al margen de tentaciones y escándalos.

Por esas y muchas otras ventajas, la presencia de los humanos sintéticos se ha extendido de forma acelerada en la industria de la música, la mercadotecnia y en la industria del espectáculo. Ahora, sin embargo, los humanos sintéticos podrían incursionar en el terreno de la mercadotecnia política.

Debido a los despilfarros, la ineptitud y mediocridad de gran parte de la clase política, los manejadores de los humanos sintéticos podrían sacar gran ventaja del razonado desencanto.

En Estados Unidos, Lil Miquela, por ejemplo, podría representar una formidable alternativa frente a Joe Biden y Donald Trump, dos políticos octogenarios, quienes no precisamente generan entusiasmo entre los jóvenes.