Haz lo correcto

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia decidió iniciar un proceso contra Google LCC, acusándola de incurrir en prácticas monopólicas.

Algunos medios informativos han apostado por el recurso del sensacionalismo, al afirmar que se trata del mayor desafío legal que ha enfrentado Google durante su breve pero fecunda historia.

La administración del presidente Donald Trump afirma que Google recurre a una red de contratos comerciales ilegales y excluyentes para perjudicar a competidores, situación que le permite tomar ventaja de las búsquedas e información de los usuarios de Internet, como de la publicidad.

Si efectivamente hubiese voluntad política de acotar el poder de Google, el eje argumentativo debería instalar como centro el empleo que da a los datos de conducta de los usuarios. Ello, sin duda alguna involucraría a Facebook, Apple y Amazon.

Sin embargo, debemos tener muy presente que el martes 3 de noviembre, en Estados Unidos será celebrada la quincuagésima novena elección presidencial.

Por ello, la acción emprendida por la administración del presidente Trump, admite ser interpretada con grandes reservas, pues se ubica en el imaginario de tiempos electorales particularmente complejos, enrarecidos por la furiosa propagación de la Covid-19.

Hace poco más de 20 años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el gobierno del presidente William Clinton, inició un proceso similar contra Microsoft por prácticas monopólicas.

Sin embargo, durante la administración del presidente George W. Bush, el Departamento de Justicia perdió el interés de sancionar a Microsoft por su cuestionada conducta empresarial.

Ello posiblemente podría ocurrir en el caso que ha impulsado el Departamento de Justicia contra Google, si Donald Trump no consigue retener la presidencia.

Google es la principal subsidiaria de Alphabet Inc., empresa estadounidense dedicada a Internet, software, dispositivos electrónicos, Inteligencia Artificial (IA), entre otras tecnologías de punta. Alphabet Inc., fue creada en 2015 a partir de Google.

La historia de Google está llena de luces y sombras. Abundan espectaculares éxitos y, también, fracasos rotundos.

Larry Page y Sergey Brin, destacados estudiantes de ciencias de la computación en la Universidad de Stanford, desarrollaron el buscador BackRud en 1996.

Brin y Page decidieron cambiar el nombre del buscador BackRud en 1997, adoptando el de Google, inspirados por el término matemático gúgol, el cual se refiere al número 10 elevado a la potencia de 100.

El 27 de septiembre de 1997, Google fue introducido como motor de búsqueda de información en Internet.

A Google no le tomó mucho tiempo desplazar a sus competidores. En 2007, diez años después, Google se había convertido en la marca más valiosa en el mundo.

Google ha pretendido competir con Facebook, en el atractivo subsistema de las redes sociodigitales, uno de los ambientes más dinámicos en la economía de Internet. Sin embargo, Google ha fracasado en cada uno de los proyectos emprendidos.

Google también ha pretendido incursionar en mercados dominados por Apple y Microsoft. Ello la ha obligado a diversificar sus actividades. De la compleja diversificación de Google precisamente fue concebida la introducción de Alphabet.

En 2006, seguramente teniendo a Microsoft en mente, Google introdujo Google Docs, Google Calendar, Google Apps. Además adquirió YouTube por 1,650 millones de dólares.

En 2007, Google introdujo el sistema operativo Android para dispositivos móviles. Poco después empezó a comercializar teléfonos celulares -el Nexus One que funciona con Android y, posteriormente, los Galaxy Nexus-, así como tabletas, desarrolladas por Asus.

Google no ha escatimado recursos para incorporar a la gente más talentosa. En 2005, por ejemplo, contrató a Vint Cerf, quien es reconocido como uno de los padres de Internet.

Alphabet Inc., es considerada como la mejor empresa en el mundo para trabajar, de acuerdo con lo asentado en los reportes especializados.

El principal servicio de Google es su avanzado motor de búsqueda de información en Internet. Google además ofrece el navegador Chrome, el servicio de correo electrónico Gmail, la suite ofimática Google Drive; un amplio servicio de mapas -Google Maps, Google Street View, Google Earth-, así como el servicio de videos en línea YouTube, entre muchos otros servicios.

Hoy Google es una de las marcas más valiosas en el mundo, de acuerdo con lo asentado en los estudios realizados en 2020 por las principales firmas especializadas -Forbes, Kantar, e Interbrand-.

En el estudio The World´s Most Valuable Brands 2020 -en castellano: Las marcas más valiosas en el mundo 2020-, realizado por Forbes, Google fue considerada la segunda marca más valiosa, y su valor fue estimado en $M207,500 Esa cifra representó un incremento de 24% con respecto del valor considerado por Forbes en 2019.

En el estudio Brandz Top 100 Most Valuable Brands 2020 New Days. New Ways -en castellano Brandz 100 marcas más valiosas en 2020. Nuevos Días. Nuevos Caminos-, realizado por Kantar, Google fue ubicada en la cuarta posición entre las marcas más valiosas.

El valor de Google fue estimado en $M 322,601 Tal suma fue 5% superior al valor estimado en 2019. Sin embargo, ese año Kantar ubicó a Google en la tercera posición entre las marcas más valiosas.

El reciente estudio de Interbrand, Best Global Brands 2020 -en castellano Las mejores marcas globales 2020-, el cual fue dado a conocer a mediados del mes de octubre, Google fue ubicada en la cuarta posición entre las marcas más valiosas.

Incluso Interbrand consideró a Microsoft como marca más valiosa que Google. Mientras estimó el valor de Google en $M 165,444, el de Microsoft fue ubicado en $M166,001 En cada uno de los referidos estudios, el incremento en el valor de Google, estimado en 2019, registró un pequeño incremento. Incluso en el estudio de Interbrand, el valor de Google resintió un sensible decremento -1%

En cambio, el incremento observado en el valor de Microsoft entre 2019 y 2020 fue notable. Los analistas de Interbrand lo estimaron en 53%

El poder de Google, Apple, Facebook, Amazon -y también Facebook- ha trascendido los ámbitos comercial y financiero. Además, las referidas firmas emblemáticas de la Economía del Conocimiento se perfilan para refrendar su liderazgo en la cuarta revolución industrial (4RI).

En materia fiscal, estas empresas, fuera de la Unión Americana, suelen evadir sistemáticamente el pago total de los impuestos a cubrir en las naciones donde operan.

Efectivamente resulta indispensable regular a cada una de las referidas empresas, no únicamente a Google. Además, el tema central es el destino que dan a los datos sensibles de la conducta de los usuarios. Desde tal imaginario jurídico, se desvanecen las posibilidades de acotar el gran poder que han acumulado esas firmas