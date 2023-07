El fin de la inocencia en las redes sociodigitales: Las revelaciones de Frances Haugen

A mediados del mes de junio, la editorial Little, Brown and Company publicó el libro The Power of One: How I Found the Strength to Tell the Truth and Why I Blew the Whistle on Facebook, de Frances Haugen.

El libro ya se encuentra disponible en castellano. La editorial Deusto lo publicó con el siguiente título: La verdad sobre Facebook: por qué denuncié sus malas prácticas y por qué la red social más grande del mundo es tan peligrosa.

En septiembre de 2021, Frances Haugen (1980) una ingeniera y científica de datos, egresada de la maestría en administración de empresas en Harvard Bussiness School, filtró decenas de miles de documentos internos de Facebook a The Wall Street Journal (WSJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos.

Los documentos filtrados contenían información relativa al particular trato que Facebook da a usuarios de alto perfil, investigaciones relativas al impacto de la red social en los jóvenes, estudios sobre los efectos relativos a los cambios en los algoritmos de Facebook realizados en 2018, las debilidades de la plataforma digital en su respuesta a temas como el tráfico de personas y las operaciones de los cárteles de la droga, y el irresponsable papel observado por Facebook ante la desinformación sobre las vacunas.

La primera publicación de la investigación especial del WSJ, designada con el título The Facebook Files, fue publicada el 13 de septiembre de 2021, y reveló que a determinados usuarios de alto perfil (vips) Facebook les trata con mayor tolerancia, inclusive cuando difunden contenido violento.

La segunda entrega destacó que Facebook tenía pleno conocimiento de los negativos efectos de Instagram -también propiedad de Mark Zuckerberg- en adolescentes y chicas jóvenes.

Alguna investigación interna demostró que Instagram estimula la inseguridad en las adolescentes, las hace propensas a la anorexia y bulimia y, en el peor de los casos, las conduce al suicidio.

Las repercusiones de lo publicado por WSJ fueron inmediatas. Zuckerberg, quien considera los datos de los niños y adolescentes como una “mina de oro”, se encontraba por liberar en Internet una versión de Instagram exclusivamente para adolescentes. Sin embargo, por las delicadas revelaciones realizadas por WSJ se vio forzado a posponer la introducción de Instagram para adolescentes, aunque no ha desistido de su propósito,

Las publicaciones realizadas por WSJ durante el mes de septiembre de 2021 generaron enorme preocupación en Facebook.

Altos directivos en Facebook comprendieron que la información que había consignado tan prestigiado diario efectivamente procedía de documentos internos confidenciales, que alguien había filtrado. El WSJ por supuesto se reservó la identidad de su informante.

A principios de 2021, dos destacadas periodistas del New York Times -Sheera Frenkel y Cecilia Kang- habían publicado el libro Manipulados: la batalla de Facebook por la dominación mundial, el cual fue calificado por el propio Times como “el golpe definitivo” a Mark Zuckerberg.

Tres años antes, en marzo de 2018, Facebook fue involucrado en el escándalo generado por la firma Cambridge Analytica, una compañía británica que combinaba la minería de datos, el análisis de datos y la comunicación estratégica -microfocalización- en el desarrollo de campañas políticas de candidatos a puestos de elección ciudadana.

De acuerdo con lo publicado por The New York Times y The Observer, Cambridge Analytica utilizó los datos privados de millones de usuarios de Facebook para manipular psicológicamente a millones de votantes en las elecciones celebradas en noviembre de 2016, en las cuales el empresario Donald Trump resultó electo presidente. Cambridge Analytica había trabajado en la campaña de Trump.

Debido al escándalo Cambridge Analytica-Facebook, Mark Zuckerberg se vio en la necesidad de publicar una declaración en la que reconoció que su empresa había cometido algunos errores. Zuckerberg asumió la responsabilidad y señaló que, en lo sucesivo reforzaría la seguridad para resguardar la información y los datos proporcionados por los usuarios de sus plataformas.

En los primeros días de octubre de 2021, Frances Haugen, la “garganta profunda” que había filtrado al WSJ decenas de miles de documentos internos de Facebook decidió dejar el anonimato y, aceptó ser entrevistada en el programa estelar de la cadena de televisión CBS -60 Minutes, correspondiente al domingo 4 de octubre, el cual le fue dedicado en su totalidad.

Antes de renunciar a Facebook en mayo de 2021, Haugen laboró en Google, Yelp y Pinterest. A partir de 2018 empezó a trabajar en Facebook en el departamento de integridad cívica, el cual fue disuelto después de los comicios presidenciales en Estados Unidos, celebrados el 3 de noviembre de 2020.

En el programa de televisión de la CBS, Haugen explicó las razones de su proceder: “porque veo que Facebook perjudica a los niños, incrementa la polarización y debilita la democracia".

El impacto de las filtraciones realizadas por Haugen fue devastador en la ya lastimada imagen pública de Mark Zuckerberg como de Facebook.

Para limpiar su deteriorada imagen, el 28 de octubre de 2021 Zuckerberg, seguramente asesorado por expertos en comunicación en crisis, anunció el cambio de nombre del corporativo (Facebook), el cual adoptó el nombre de Meta. La red sociodigital mantuvo el nombre de Facebook.

Zuzkerberg además aprovechó los reflectores para anunciar sus planes para la creación de su metaverso -Meta-, el cual, según Zuckerberg, ofrece la posibilidad de estar en Internet. Zuckerverg promueve su metaverso como “el futuro de Internet”.

Haugen señala a Zuckerberg como irresponsable, afirmando que, antes de introducir su metaverso debería ocuparse de corregir todo el daño que producen sus redes sociodigitales.

Haugen ha rendido testimonio ante el Senado de Estados Unidos y ante el Parlamento Europeo. Podría parecer que, a pesar de las delicadas acusaciones de Haugen prevalece la impunidad en la conducta empresarial de Mark Zuckerberg como los referidos vicios en sus plataformas digitales y en su metaverso.

Sin embargo, Haugen en realidad ha hecho mucho más daño de lo esperado. Antes de las filtraciones, el costo unitario de las acciones de Facebook se cotizaba en 378 dólares. Tras lo revelado por Hagen las acciones de Facebook-Meta perdieron gran parte de su valor y, la recuperación ha sido muy lenta y complicada.

En 2022 y 2023, Zuckerberg ha despedido a miles de trabajadores en Meta y ha tenido que recortar drásticamente el presupuesto destinado al desarrollo de su metaverso.

En 2023 Zuckerberg fue desplazado del top ten de los hombres más ricos del mundo, según Forbes. Curiosamente, a Carlos Slim le ha favorecido mucho el gobierno de la 4T pues en la reciente lista Forbes de los hombres más ricos del mundo fue ubicado en la séptima posición.

Con la publicación de su reciente libro, Haugen, quien denuncia que Zuckerberg está rodeado por un pequeñísimo grupo de personas dedicado a blindarle de la realidad y manipularle, solicita la dimisión del CEO de Meta, exige a los gobiernos regular las redes sociodigitales y a los ciudadanos nos pide sumarnos al movimiento “Liberen a Zuckerberg”.

En su libro, Haugen no solo nos aporta valiosa información sobre el objetable comportamiento empresarial de Mark Zuckerberg. Las revelaciones de Haugen establecen un parteaguas en la historia de las redes sociodigitales, marcando el fin de la edad de la inocencia.