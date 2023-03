Biden vs TikTok

El jueves 23 de marzo, Shou Zi Chew, CEO de TikTok, la popular red sociodigital creada por la firma Bytedance en China, compareció ante el Comité de Energía y Comercio de Estados Unidos.

Los congresistas fueron muy agresivos con Chew. La comparecencia devino en un duro interrogatorio, el cual fue publicado en YouTube.

El CEO de TikTok nació en Singapur en 1983. Procede de una familia muy humilde. Gracias a sus notas consiguió ser becado en importantes instituciones educativas, destacando la Escuela de Negocios de Harvard.

Chew se desempeñó como director financiero de Goldman Sachs, y en 2021 reemplazó como CEO de TikTok a Kevin Mayer.

Los problemas de TikTok con el gobierno de Estados Unidos dieron inicio en la administración del presidente Donald Trump, quien amenazó vetar a TikTok, afirmando que esa plataforma respondía a tareas de espionaje del gobierno chino, señalando, además, que representa una grave amenaza para la seguridad nacional y que resulta dañina para la salud de los jóvenes y adolescentes, afectando su privacidad.

El gobierno del presidente Biden no ha desistido del propósito de imponer un posible veto a TikTok, si el corporativo chino se mantiene en la posición de no vender su división en Estados Unidos. La comparecencia de Chew forma parte del costoso cabildeo de TikTok para impedirlo.

Para considerar la penetración cultural de TikTok en Estados Unidos, en primer lugar, partiremos de recuperar algunos datos generales sobre población, el estado de Internet y las redes sociales en la Unión Americana; a continuación centraremos nuestra atención en TikTok.

Población

En enero de 2023, de acuerdo con lo asentado en el estudio Digital 2023 United States of America, realizado por las firmas We Are Social y Meltwater, la población total en la Unión Americana fue estimada en 339,100,000 habitantes.

En el periodo comprendido entre enero de 2022 y enero de 2023, la población creció en 1,600,000, cifra superior al número de nuevos usuarios de Internet (1,500,000).

De la población total, 50.5% de los estadounidenses son hombres y 49.5% mujeres. Se estima que 99% de la población se encuentra alfabetizada. El promedio de edad es 38 años, y 83.2% de la población total reside en zonas urbanas.

Por lo que respecta a la distribución de la población por grupos de edad, en el segmento de mayores de 65 años se concentra el mayor porcentaje de la población (17.4%). Es muy numeroso el grupo de personas mayores.

Exposición a medios

En promedio, los estadounidenses dedican 6 horas con 59 minutos al día a Internet, 4 horas con 42 minutos a televisión (broadcast y streaming), 2 horas con 16 minutos a redes sociodigitales, 1 hora y 48 minutos a la prensa (impresa e Internet), 1 hora con 59 minutos a escuchar música vía streaming, 1 hora 10 minutos a radio convencional, 1 hora con 2 minutos a podcasts, 1 hora con 25 minutos a jugar en consolas.

Internet

En la Unión Americana fueron estimados 311,3000,000 usuarios de Internet, quienes representan 91.8% de la población. Para conectarse a Internet, 90.8% emplean teléfonos móviles.

Del tiempo diario que dedican a Internet (6 horas con 59 minutos), 3 horas con 28 minutos corresponden a teléfonos celulares, y 3 horas con 31 minutos a través de computadoras u otros dispositivos.

Las principales razones para emplear Internet son: 1.- Encontrar información (69.6%), 2.- Investigar cómo hacer cosas (63.5%), 3.- Mantenerme en contacto con mis amigos y familiares (60.5%), 4.- Ver espectáculos de televisión, videos o películas (56.5%), 5.- Investigar sobre productos y marcas (56.1%).

La velocidad promedio de la banda ancha móvil, determinada a partir de Ookla, fue estimada en 74.83 MBPS, y el de la banda ancha fija en 189.48 MBPS. En 2022 el incremento en la velocidad de ambas bandas fue superior a 40%.

Los navegadores más empleados son 1.- Chrome (50.70%), 2.- Safari (34.01%), 3.- Microsoft Edge (6.98%), 4.- Firefox (3.60%).

En cuanto a motores de búsqueda, los más populares son: 1.- Google (86.49%), 2.- Bing (7.82%), 3.- Yahoo! (2.95%), 4.- Yandex (0.11%).

Redes sociodigitales

Los usuarios de redes sociodigitales fueron estimados en 246,000,000 y representan 72.5% de la población.

Las mujeres (53.9%) utilizan más las redes sociodigitales que los hombres (46.1%). El promedio de redes sociodigitales o plataformas utilizadas por mes fue estimado en 6.6

Por grupos de edad, los mayores porcentajes de usuarios de redes sociodigitales se ubican entre los 25 y 34 años. Las mujeres (11.8%) y los hombres (11.7%).

Las principales razones para usar redes sociodigitales son: 1.- Mantenerme en contacto con amigos y familiares (56.7%), 2.- Llenar mi tiempo libre (39.1%), 3.- Buscar contenidos (28.5%), 4.- Ver de qué se está hablando (26.8%), 5.-Leer noticias (26.4%).

Las redes sociodigitales y plataformas más populares son: 1.- Facebook (74.2%), 2.- Instagram (60.5%), 3.- Facebook Messenger (60.3%), 4.- TikTok (47%), 5.- Twitter (42.3%).

Resulta interesante advertir que WhatsApp (27.3%) ocupe la décima primera posición entre las redes sociodigitales y plataformas más populares.

Por lo que respecta a las redes sociodigitales y plataformas favoritas de los estadounidenses, los tres primeros lugares corresponden a 1.- Facebook, 2.- Instagram, 3.- TikTok.

En cuanto al tiempo mensual dedicado a las redes sociodigitales, el primer lugar corresponde a TikTok (26 horas 48 minutos). En el segundo lugar se encuentra YouTube (21 horas 18 minutos), y en tercer sitio Facebook (15 horas con 40 minutos).

TikTok

En septiembre de 2021, TikTok anunció que había alcanzado 1,000,000,000 de usuarios activos, instalándose en la sexta posición entre las redes sociodigitales y plataformas más populares en el mundo.

La publicidad en TikTok puede alcanzar a 13.1% de la población mundial. Sin embargo, como un gran número de usuarios de TikTok son menores de edad, la penetración publicitaria de la popular plataforma china puede ser mayor.

La mayoría de los usuarios de TikTok en el mundo son mujeres (54.1%). Los hombres representan 45.9%

En la Unión Americana, la mayoría de los usuarios de TikTok también son mujeres (55.6%). Los hombres representan 44.4%.

Se estima que el alcance potencial de anuncios publicitarios en TikTok pueden llegar a 113,300,000 estadounidenses.

Biden vs TikTok

El martes 7 de febrero, Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional expresó el apoyo de Washington a la ley RESTRICT Act -Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act-.

Esta iniciativa, elaborada por doce senadores demócratas y republicanos aporta el soporte jurídico para prohibir TikTok en Estados Unidos.

El martes 28 de marzo, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional afirmó que el gobierno estadounidense “está muy preocupado por las implicaciones de TikTok en materia de seguridad”.