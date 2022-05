La semana pasada, en el marco del Día Mundial de Internet -el 17 de mayo-, la Asociación de Internet MX dio a conocer los resultados del 18º Estudio sobre los hábitos de personas usuarias de Internet en México 2022.



El referido estudio fue realizado entre el 12 y 15 de abril del año en curso, a través de entrevistas telefónicas aplicadas a un total de 1,761 personas en el territorio nacional, de las cuales 1,430 son usuarios de Internet.



1. Datos sociodemográficos generales



La Asociación de Internet MX estimó 89.5 millones de usuarios de Internet en México en 2021, y estableció la penetración de Internet en 75.7%.



En cuanto a la adopción de Internet por género, 51.8% de los usuarios son mujeres y 48.2% hombres.



La distribución por grupos de edad de los usuarios de Internet es la siguiente: 6-11 años (10.5%), 12-17 (13.6%), 18-24 (15.4%), 25-34 (19.8%), 35-44 (17.2%), 45-54 (13%), mayores de 54 (10.5%).



Por lo que respecta al nivel socioeconómico de los usuarios de Internet, 8.8% se ubican en los sectores A/B, 13.7% en el C+, 35.8% en C y C-, y 41.6% en D+, D y E. En los niveles socioeconómicos con menor poder adquisitivo, el acceso a Internet principalmente se establece a través de redes móviles.



El estudio ofrece interesante información demográfica sobre las personas que no tienen acceso a Internet.



Por género, 52.6% de los usuarios son mujeres y 47.4% hombres.



La distribución por grupos de edad de quienes no son usuarios de Internet es la siguiente: 6-11 años (14.4%), 12-17 (4.9%), 18-24 (5.4%), 25-34 (8.8%), 35-44 (9.9%), 45-54 (13.9%), mayores de 54 (42.9%). La inclusión digital de los adultos mayores representa una gran asignatura pendiente.



Por lo que respecta al nivel socioeconómico de quienes no son usuarios de Internet, 0.4% se ubican en los sectores A/B, 1.7% en el C+, 9.4% en C y C-, y 88.5% en D+, D y E. La brecha digital es muy marcada en los niveles socioeconómicos con menor poder adquisitivo.



2. Hábitos de conexión



La principal forma de conexión a Internet es a través de redes fijas (91.7%), y en promedio quienes contratan Internet para el hogar en promedio destinan $401.7 pesos al mes.



Además, 74.4% se conecta a través de redes móviles, y en promedio destinan $176 pesos al mes.



El hogar sigue siendo el principal punto de conexión (95.8%), el teléfono móvil (66.70%), cualquier lugar (46.7%), trabajo (16.3%), plazas y parques públicos (8.5%), la escuela (5.2%). Sorprende advertir que la escuela tenga el más bajo porcentaje, incluso inferior a las plazas y parques públicos.



En cuanto al tipo de conexión, 8.3% establecen el acceso a Internet a través del celular, 25.6% mediante redes fijas, y 66.1% ambas.



El estudio destaca que las diferencias en el tipo de conexión se presentan a partir de los niveles socioeconómicos de los usuarios. En los niveles AB, por ejemplo, 97.7% recurre a redes fijas como móviles, y solo 2.9% a redes móviles. En los niveles D+, D y E, 34.4% recurren a redes fijas, 14.3% a redes móviles y 51.3% a ambas.



El principal dispositivo para acceder a Internet es el teléfono inteligente (95.4%), computadora (42%), televisión inteligente (22.8%), tableta (15.8%), consola de videojuegos (5.8%), asistente virtual (2.3%), otros (2.2%). Durante el confinamiento, el teléfono inteligente permitió a muchos estudiantes seguir sus clases.



Existen marcadas diferencias en cuanto al tipo de dispositivos empleados por nivel socioeconómico. En los niveles A y B los porcentajes son prácticamente similares entre teléfonos inteligentes (98%) y computadoras (94%). En cuanto a televisiones inteligentes, el porcentaje estimado fue 32.5% y 21.4% en tabletas.



En los niveles D, D+ y E, los porcentajes de teléfonos inteligentes son muy superiores a las computadoras. Los porcentajes son: teléfonos inteligentes (94.1%), computadoras (17.1%), televisiones inteligentes (16.8%), 12.1% tabletas.



En cuanto a los días que más emplean Internet, 74% declaró no tener un día de la semana en particular, y 26% señaló conectarse más los fines de semana (58.8%) que entre semana (41.2%). El lunes es considerado el día más importante para conectarse a Internet (13.8%).



Además, 25.2% afirmaron mantenerse conectados a Internet durante todo el día, y la mitad de los usuarios principalmente se conecta a Internet de las 4 a las 9 de la noche.



3. Actividades en línea



La pandemia propició que los usuarios de Internet realizaran un mayor número de actividades en línea.



Las principales actividades son: 1.- Enviar mensajes por servicios de mensajería instantánea (88.4%), 2.- Acceder a redes sociodigitales/ plataformas (87.4%), 3.- Escuchar música / radio (72.4%), 4.- Ver películas / series (71.2%), 5.- Enviar y recibir mensajes de correo electrónico (49.6%).



Las plataformas de películas y música por internet observaron el mayor crecimiento. La Asociación de Internet MX lo atribuye a la mayor inversión realizada en oferta de contenidos por parte de las plataformas OTT, además de la llegada de nuevos competidores.



Las principales actividades realizadas en línea todos los días son: 1.- Mensajería instantánea (95.7%), 2.- Acceder a redes sociales (91.9%), 3.- Escuchar música/ radio (57.3%), 4.- Jugar en línea (28.6%), 5.- Ver películas / series (21.0)%



Una vez superado el confinamiento, las videollamadas han disminuido.



Según el estudio, 47.5% de los usuarios de Internet han realizado videollamadas durante el año reciente, y las plataformas más usadas son: 1.- WhatsApp (63.6%), 2.- Zoom (46.9%), 3.- Google Meet (27.3%), 4.- Facebook (18%), 5.- Microsoft Team (9.7%).



El robo de datos personales representa la principal preocupación de los usuarios de Internet (68.2%). Las otras principales preocupaciones son: recibir virus en el dispositivo (37.8%), invasión a la privacidad (29.1%), recibir contenidos desagradables o inadecuados (24.7%), noticias falsas (19%).



4. Uso de redes sociodigitales y plataformas de comunicación



Los usuarios muestra mayor predilección por el empleo de dispositivos móviles (96.7%) para acceder a las redes sociodigitales.



Ello lo favorece la alta penetración de teléfonos inteligentes en México (93.1% de las líneas móviles), la oferta gratuita (zero rating) que ofrecen algunos operadores en determinadas plataformas para incentivar el uso de redes móviles, así como formatos amigables en dispositivos móviles que mejoran la experiencia del usuario.



La plataforma más conocida es WhatsApp; sin embargo, Facebook es la más reconocida al preguntar a los usuarios sobre la primera mención.



En el estudio se destaca el uso de un elevado número de redes sociodigitales y plataformas; sin embargo, en seis e ellas se concentran el 75% de los usuarios.



Durante 2021 se elevó significativamente el reconocimiento de TikTok.



Del total de usuarios de Internet en México, 95% emplea por lo menos una red sociodigital o plataforma de mensajería instantánea.



Además, destaca el estudio, 16.4% de los usuarios de Internet que en la actualidad no cuentan con ninguna cuenta activa en alguna red sociodigital o plataforma de mensajería instantánea se debe a que decidieron cancelarla, y 83.6% nunca han tenido.



Entre los usuarios que mantienen una cuenta activa en alguna red sociodigital o plataforma de mensajería instantánea, las que observan mayor uso son WhatsApp, Facebook y YouTube; además, las que registraron mayor crecimiento durante el año fueron Facebook y TikTok.



5. Consumo publicitario



5.1 Internet como medio publicitario



La publicidad en línea resulta molesta para los usuarios de Internet en México. Al 86.2% no le gusta ver publicidad en Internet.



El exceso de publicidad, destacan los usuarios, además inhibe el funcionamiento de algunas páginas.



La Asociación de Internet MX señala que algunas páginas no segmentan su publicidad de forma adecuada, y publican anuncios que no resultan relevantes para los usuarios.



5.2 Efectividad medida en clics



Se registró un sensible decremento en el porcentaje que dan clic sobre publicidad en línea (34% en 2021), 28.9% en 2022.



De cada 100 usuarios de Internet, solo 2 son grandes consumidores de publicidad en línea.



Los productos que más gustan ver en la publicidad en línea son: ropa, entretenimiento y artículos de tecnología.

Según la Asociación de Internet MX, la facilidad de usar Internet como medio publicitario hace que la retención de los usuarios sea baja. Para obtener mejor provecho de las inversiones publicitarias, la Asociación de Internet MX recomienda conocer el uso de las herramientas disponibles.



5.3 Efectividad medida en compras



12.8% de los usuarios ha comprado productos después de ver publicidad en línea, y 64.7% compra en tiendas en línea mientras que 35.3% lo hace en establecimientos.



Las marcas y productos que cuentan con modelos de negocio híbridos (línea + establecimiento físico) tienen mejores oportunidades en materia de ventas.



5.4 Artículos adquiridos



La publicidad en línea más efectiva es sobre los siguientes productos ropa, calzado, accesorios (48.9%).



En materia de mailing , 4 de cada 100 usuarios ve favorable recibir publicidad a través de correo electrónico, mientras 39% no siempre abre los correos que recibe con estímulos publicitarios.



Conclusiones de la Asociación de Internet MX



Del prolongado confinamiento se desprendieron nuevas necesidades digitales en los hogares.



El crecimiento anual en el número de usuarios de Internet en México fue estimado en 6.4%



El teléfono inteligente ha permitido que un mayor número de personas tenga acceso a Internet (95% de los usuarios lo emplean, y la penetración del teléfono inteligente se presenta en todos los niveles socioeconómicos como en todas las edades).



24% de la población (mayores de 6 años) sigue desconectada. De ellos, 85% se ubica en los niveles socioeconómicos con el menor poder adquisitivo, y 42.9% en mayores de 54 años.