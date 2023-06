Violencia de larga duración

Por: Luis Jorge de la Peña

El historiador francés Fernand Braudel define como procesos de larga duración a los acontecimientos sociales que se desarrollan a lo largo de periodos prolongados (décadas o siglos) y que tienen impactos estructurales sobre un contexto social. Por estructurales se entiende a cambios profundos que definen de forma extensa las relaciones sociales y cuya modificación requiere de fenómenos sociales igualmente complejos y prolongados (Braudel, 1970).

Desde esta perspectiva, se puede considerar que la crisis de seguridad que vivimos en México es resultado de sucesos de esta naturaleza. A lo largo de décadas el país ha tenido que enfrentar múltiples fenómenos como la violencia durante los gobiernos panistas, del terrorismo de Estado y la corrupción de los priistas y la soberbia e indiferencia del gobierno actual, sumiendo al país en un estado profundo de violencia que ha tenido impactos estructurales graves.

La violencia ya no se limita solo a la existencia de grupos delincuenciales que se enfrentan en igualdad de condiciones al Estado. Hoy encontramos una cultura de la violencia implantada en la sociedad y su cotidianeidad que ocupa lugares tan públicos como el propio Estado o tan íntimos como las estructuras familiares.

Es por ello que desde las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales se ha insistido en que la situación de violencia en México es parte de un conflicto más amplio. En mayo del 2023 el representante de la OACNUDH en México, señaló que por la cantidad de las víctimas de violencia en México debe considerarse que en el país existe un conflicto armado interno (Aristegui Noticias, 2023).

Este señalamiento es importante pues reconocería que existe una situación de violencia que, por sus dimensiones, podría compararse a la situación que viven países en situación de guerra civil. Por este motivo diversos organismos se han pronunciado por que el Estado Mexicano reconozca la existencia de un conflicto armado de esta naturaleza a fin de que sea aplicado en México las reglas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo principal objetivo es la población civil que es víctima de la violencia (CMDPDH, 2017).

En respuesta a los señalamientos realizados por el representante de Naciones Unidas, la CNDH ha minimizado la gravedad de la violencia en el país como una forma de defender la estrategia de seguridad del presidente y más aún, lo llevó al ámbito político acusando que el reclamo realizado por los organismos defensores de derechos humanos tenía fines electorales (Proceso, 2023).

Por su parte, las voces opositoras al actual régimen tampoco han tomado el tema con la seriedad y el apremio que se requiere. En mayo pasado el ONC documentó que, durante las pasadas elecciones en el Estado de México y Coahuila, los candidatos de los partidos opositores no presentaron propuestas sin proyecto y se centraron en atacar las propuestas de sus contendientes (ONC,2023).

Desde esta perspectiva el panorama es claro: los órganos de toma de decisiones en México no se encuentran institucionalmente preparados para analizar y en consecuencia atender problemáticas de naturaleza estructural como lo es la violencia. Tanto las políticas públicas que presentan los gobiernos como las críticas a las mismas ignoran o desean las raíces históricas de los problemas y se limitan a presentar soluciones superficiales que pretenden conseguir resultados efímeros.

Lo cierto es que tanto desde el Estado como la sociedad civil debe reconocerse que estamos en un punto de no retorno respecto a la violencia. Esto no quiere decir que las pequeñas acciones y los pequeños cambios no tengan impacto, sin embargo, es esencial reconocer que hoy vivimos en el país una violencia de larga duración, que es de naturaleza compleja y que requiere de un análisis serio que brinde soluciones a largo plazo.

@LuisJorgeDeLaP1

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

Proceso. (2023, 2 mayo). La CNDH sale en defensa de AMLO: “México no vive un conflicto armado interno”. Proceso. Recuperado 14 de junio de 2023, de https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/5/2/la-cndh-sale-en-defensa-de-amlo-mexico-no-vive-un-conflicto-armado-interno-306350.html