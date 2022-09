Senderos Seguros, necesarios pero no suficientes

Por Jorge Monterrubio Salazar y Cristóbal Garay Ruiloba



Desde principios del 2019, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México ha puesto en marcha el programa “Senderos Seguros” con el objetivo de disminuir la violencia contra las mujeres y mejorar el espacio público. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que “si las mujeres y las niñas pueden caminar seguras en las calles de la Ciudad de México, todos estamos seguros.”

Las principales intervenciones implementadas por este programa incluyen la instalación de luminarias tipo LED en avenidas oscuras y transitadas, el mejoramiento y adecuación de las banquetas y camellones, la instalación de cámaras de vigilancia, altavoces, botones de auxilio para atender situaciones en tiempo real, así como patrullajes y servicios de emergencia. Se implementaron también cruces seguros en zonas escolares y se han rehabilitado áreas verdes y parques en dichos senderos para promover una mayor concurrencia en el espacio público (Gobierno de la Ciudad de México, 2022).

Desde el inicio del proyecto, se han habilitado 431 “Senderos Seguros” en 16 alcaldías de la Ciudad de México, sumando un total de 710 kilómetros (Gobierno de la Ciudad de México, 2022). Algunas de las avenidas que fueron rehabilitadas incluyen: Calzada de Tlalpan, Avenida Observatorio, Avenida de los Insurgentes, Eje Central, Avenida Cuauhtémoc, entre otras.

El portal de la Secretaría de las Mujeres señala que: “a dos años de la puesta en marcha de este programa, los delitos contra las mujeres se han reducido en 25 por ciento en el espacio público de los lugares intervenidos, esto de acuerdo con datos de carpetas de investigación de la Fiscalía Capitalina. En el resto de la ciudad la disminución de estos delitos fue de 21.4 por ciento”.

Si bien los datos son certeros, en el resto de la ciudad donde no se implementó este programa también se presentaron disminuciones. Esto sugiere que la mayor parte de la reducción en la incidencia de delitos contra las mujeres podría no deberse a estos senderos. Es decir, existe la posibilidad de que la eficacia de estos senderos no sea suficiente para reducir la violencia de género en la vía pública.

Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) para los periodos del segundo trimestre del año señalan que la percepción de inseguridad ha disminuido significativamente en los 4 puntos cardinales de la ciudad respecto al mismo periodo de 2021. En la zona Norte, la percepción de inseguridad pasó de 86.8% en 2019 a 61.4%, mientras que en la zona Sur pasó de 85.6% a 45.9%. La zona Oriente registró que el 86.6% de los ciudadanos se sentían inseguros en 2019, mientras que en 2022 ese número bajó a 51.7%. Finalmente, en la zona Poniente, este número pasó de 82.9% a 45.1%.

Estos datos, al igual que los de incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), nos indican que la disminución tanto en la percepción de inseguridad como de incidencia de delitos es generalizada en todo el territorio de la ciudad y no solamente en las áreas donde se ha implementado “Senderos Seguros”.

Para afirmar que este programa causa una reducción de la violencia de género, se necesita una evaluación más rigurosa que incorpore la medición de otras variables que pudieran también incidir en la incidencia delictiva y la percepción de seguridad tales como: la frecuencia e intensidad de los patrullajes, cambio de hábitos de movilidad de las mujeres, la coordinación entre autoridades locales, la fiscalía y personal de seguridad federal.

¿Será entonces que los “Senderos Seguros” tienden a enfocarse más al mejoramiento urbano y no a la reducción de la incidencia delictiva contra la violencia de género? La respuesta es incierta y es difícil de analizar dada la falta de transparencia de este programa. Tanto en el presupuesto de la Ciudad de México como en las distintas solicitudes de información que se revisaron en la Plataforma Nacional de Transparencia, no se pudo encontrar la cantidad exacta de la inversión total ejercida y programada.

En consecuencia, los “Senderos Seguros” parecen ser un buen complemento que permite acelerar la reducción de los delitos y mejorar el entorno urbano en las avenidas principales de las distintas alcaldías. Sin embargo, por sí solos son insuficientes para disminuir significativamente la violencia contra las mujeres en la vía pública.

Referencias:

Gobierno de la Ciudad de México. (2022). Senderos Seguros. Retrieved from Senderos Seguros - Gobierno CDMX: https://gobierno.cdmx.gob.mx/acciones/senderos-seguros/

INEGI. (2022, Julio 31). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Retrieved from INEGI: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2022_junio_pr...

INEGI. (2019, Julio 31). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Retrieved from INEGI: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2019_junio_pr...

Secretaría de las Mujeres. (2021, 17 noviembre). Disminuyen 25 por ciento los delitos contra mujeres en los senderos seguros. Recuperado 18 de septiembre de 18d. C., de https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/disminuyen-25-por-ci...



@Jorgemonsa7

Investigador del ONC

@CristóbalGaray89

Articulista invitado