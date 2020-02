La seguridad hacia la mujer: Un reto en Baja California

Francisco García Burgos

El 2019 a nivel nacional terminó con fuertes protestas en todo el país contra la violencia contra la mujer. El 2020 inició con dos casos mediáticos a nivel nacional, el de Ingrid y Fátima, una joven de 25 años y una niña de siete respectivamente, que fueron brutalmente asesinadas en la CDMX.

El tema de la mujer en el delito durante el 2019, de acuerdo con al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a nivel nacional, muestra que cada día en promedio, 302 mujeres son víctimas de algún tipo de delito, de éstas, 179 son lesiones dolosas. Tomando en cuenta cómo la violencia contra la mujer es progresiva en cuanto a la intensidad, se puede decir que esas 179 lesiones diarias en algún momento, de no atenderse, pueden convertir en feminicidios.

Baja California no está alejada de ese contexto. Recientemente en Tijuana se dio el caso del feminicidio de la joven Marbella Valdez, que. igual que con Ingrid y Fátima, hizo que toda la presa se volcara a cubrirlo. La encuesta ENVIPE (2019) estima que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en Baja California durante el 2018 fue de 34.69 para mujeres, por arriba de los 32.89 para hombres.

En 2019, de acuerdo con el SESNSP, Tijuana registró una tasa de 1.23 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes por el delito de feminicidio, posicionándose en el quinto lugar a nivel nacional entre los municipios.

En el caso del Estado, se registraron en 2019 en promedio dos feminicidios mensuales. A ello le sumamos las 2.7 carpetas de investigación por violación que se iniciaron en Baja California diariamente, y nos encontramos con que hay más casos en los que se les debe justicia, al igual que a muchas otras mujeres que son víctima de la violencia.

La administración del estado está por cumplir cuatro meses de haber asumido el cargo, mientras que las municipales cinco meses y la legislatura siete. Siendo todas del mismo partido las condiciones políticas están dadas para establecer una estrategia coordinada en materia de seguridad dirigida a las mujeres.

De acuerdo con el estudio Impunidad Subnacional y sus Dimensiones de la Universidad de las Américas Puebla, en 2018 Baja California se situó en el tercer lugar nacional con uno de los índices de impunidad más altos del país, solo por debajo de Estado de México y Tamaulipas.

Un buen comienzo es darle la seguridad a las mujeres de que su denuncia no quedará solo en una estadística más desahogando su investigación y llegando a las últimas consecuencias. Al reducir el índice de impunidad se brinda la confianza quien denuncia de que su caso será atendido e investigado. Las declaraciones mediáticas y las marchas de protesta ordenadas, sirven para generar conciencia, y acciones como establecer puntos naranja y jornadas de paz son útiles, pero deben obedecer a una estrategia de prevención de la violencia y seguridad pública.

No se necesitan más casos mediáticos a nivel nacional como el de Ingrid y Fátima, o el de Marbella en Baja California, para que se atienda el delito contra la mujer, se necesita que los gobiernos tomen conciencia de que tratando de ocultar o minimizar los casos para que no se hagan mediáticos, no solucionará el problema.

Lo que requerimos son estrategias de prevención de la violencia que restablezcan el tejido social, y de seguridad pública e impartición de justicia que terminen con la impunidad, que es el mayor problema que aqueja a nuestra sociedad.

Presidente de la Fundación Educando Conseguimos Paz

