La importancia de emitir un voto bien informado en 2022

Daniela Cristóbal y Diego Robledo

Desde 2018 el Observatorio Nacional Ciudadano ha llevado a cabo el proyecto “Por Un México Seguro”, un ejercicio ciudadano que busca brindar un espacio donde los candidatos a cargos de elección popular puedan compartir con la ciudadanía sus propuestas en materia de seguridad y justicia.

¿Por qué resulta tan trascendente este ejercicio? Primero, porque dentro de nuestra democracia resulta fundamental contar con información sobre las propuestas de los candidatos a gobernarnos. Pero también, porque hemos observado que los candidatos que no participan o comparten respuestas deficientes, no solo muestran desinterés en el tema, sino que, en caso de resultar electos, su administración suele dar resultados pobres en la materia.

Conviene recordar los resultados de este ejercicio en 2021, en el marco de la elección más grande del país, de 109 candidatos a alguna de las 15 gubernaturas que se renovarían, únicamente 12% presentó un proyecto claro en materia de seguridad y justicia. No sorprende que la mayoría de las entidades que eligieron gobernador o gobernadora el año pasado con propuestas deficientes o ausentes hoy enfrenten escenarios preocupantes de inseguridad e impunidad.

Cabe recordar algunos lamentables sucesos, por ejemplo, en Zacatecas, donde el gobernador de Morena, David Monreal, en enero de 2022 enfrentó un hecho insólito: emulando un regalo (debajo del árbol de Navidad monumental) fue abandonada una camioneta con diez cadáveres en su interior frente al Palacio de Gobierno. El gobernador pidió encomendarse a Dios ante la violencia que se vive en la entidad.

Otro lamentable caso es el de Nuevo León, donde Samuel García, gobernador por Movimiento Ciudadano, no ha sabido cómo responder ante los crecientes feminicidios y desapariciones. Los recientes casos de Yolanda Martínez y Debanhi Escobar dejan al descubierto que no solo no cuenta con una estrategia de seguridad, sino que existe poca comprensión de estos fenómenos. El gobernador atribuye las desapariciones a la salud mental, las drogas y el confinamiento.

México enfrenta una coyuntura adversa en términos de seguridad pública, la cual se ve reflejada no slo por sus elevados índices delictivos, sino también por la percepción negativa que la ciudadanía guarda al respecto. Las hoy propuestas de los candidatos deberán materializarse en políticas públicas eficientes capaces de revertir la situación actual.

Es por ello que el ONC busca conocer y compartir con la ciudadanía las propuestas de las y los candidatos que aspiran a gobernar Oaxaca, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas. Invitamos a los contendientes a que nos compartan su visión de proyecto de gobierno para los próximos 6 años.

La ciudadanía merece saber qué acciones llevarán a cabo quienes aspiran a gobernar estos estados en materia de lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, procuración e impartición de justicia, reinserción social, política de drogas y Derechos Humanos. Las condiciones de gobernabilidad en las entidades mencionadas dependerán en buena medida de las estrategias que las y los gobernadores electos lleven a cabo, por ello no es un asunto menor.

Mediante el proyecto “Por Un México Seguro” el ONC busca contribuir a la construcción de canales de comunicación entre la sociedad civil y los actores políticos durante las contiendas electorales. El objetivo es que la ciudadanía conozca las propuestas de las y los candidatos para emitir un voto bien informado, el cual incida en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y el Estado de Derecho en sus respectivas entidades.



Investigadores del Observatorio Nacional Ciudadano

@dani_cristob