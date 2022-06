Juventud ¿Etapa de riesgo o etapa en riesgo

Por Maricarmen López Peña



El movimiento Todas las Mujeres Todos los Niños América Latina y el Caribe (EWEC LAC por sus siglas en inglés) menciona que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el grupo etario de los jóvenes es de los 15 a 24 años; así mismo hace referencia a que este “es un periodo de experimentación, y a esta edad influenciable es vulnerable ante comportamientos de riesgo que incluyen el uso del tabaco, las drogas ilícitas y el alcohol, la violencia, y los comportamientos sexuales de alto riesgo” (EWEC LAC, 2022).

En esa misma línea, de acuerdo con el Artículo 3 Bis Fracción III de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, “los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad” (Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 2022).

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, muestran que, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua el 24.4% de la población se encuentra dentro del rango etario de 16 a 29 años, siendo este el segundo grupo con mayor población.

Aunado a esto, datos de la Encuesta Sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Estado de Chihuahua 2019 arrojaron los siguientes resultados para el municipio de Nuevo Casas Grandes:

· La iniciación al consumo de sustancias legales o ilegales se da en un rango de 10 a 17 años, siendo en la calle, la casa o en una fiesta los lugares donde lo consumieron por primera vez. Cabe mencionar que las sustancias más consumidas son el alcohol, tabaco, marihuana, cocaína e inhalantes. Cuando se les preguntó la razón por la cual dieron inicio al consumo de sustancias, la mayoría coincidieron que fue por curiosidad.

Actualmente, la población joven se enfrenta a cambios continuos de riesgo que impactan negativamente en la sociedad y otros ámbitos del desarrollo humano. En los últimos años se ha vuelto más recurrente la comisión de delitos donde principalmente los jóvenes están involucrados de manera directa e indirecta. Por lo que es necesario centrar la mirada en esta población debido a su vulnerabilidad, realzando la importancia de desarrollar e implementar modelos de intervención social enfocados a jóvenes.

Por tal motivo, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), institución que trabaja mediante el desarrollo de proyectos para la prevención de las violencias, está interesado en proveer servicios de atención y prevención a la comunidad en general para afrontar entornos violentos. Tal es el caso del proyecto de intervención social RETA-T, dirigido a jóvenes de 16 a 29 años con altos factores de riesgo y/o vulnerabilidad, ubicados en la región noroeste del estado de Chihuahua.

Derivado de las problemáticas mencionadas anteriormente en los jóvenes de Nuevo Casas Grandes, RETA-T nace con el fin de contribuir a la seguirad ciudadana mediante el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la vida y la empleabilidad de los jóvenes que radican en la región noroeste del estado de Chihuahua. Así mismo, busca ampliar las capacidades en el área laboral y escolar, ademas de impulsar el emprendimiento.

En resumen, es fundamental reiterar la importancia de prestar mayor atención a la población joven ante la necesidad de disponer de recursos que apoyen a la transformación de los comportamientos de riesgo. Del mismo modo, realzar el valor de dar a conocer dichos recursos que muchas veces son escasos o hasta desconocidos por la población en general. Los jóvenes son un enlace intergeneracional que deben ser incluidos en actividades de promoción, prevención y todas aquellas que propicien un mejor desarrollo comunitario.



Analista Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia Nuevo Casas Grandes

