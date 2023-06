El enorme reto que enfrentará Delfina en el EdoMex

Por: Daniela Cristóbal

El pasado 4 de junio los ciudadanos del Estado de México tuvieron comicios electorales para renovar a quien ocuparía la gubernatura por los siguientes 6 años. En una elección histórica donde resultaría electa la primera gobernadora de la entidad, los mexiquenses eligieron a Delfina Gómez con alrededor del 52.66% de los votos emitidos a su favor, según información al 5 de junio del PREP del Instituto Electoral del Estado de México.

Afortunadamente, la jornada electoral transcurrió sin incidentes violentos, aunque el abstencionismo destacó por aumentar respecto a la elección pasada. Datos preliminares indican que 49.8% del padrón electoral ejerció su derecho al voto en 2023, cifra menor al 53.5% de participación que se registró en 2017 cuando resultó electo Alfredo del Mazo.

La administración de Delfina dará inicio el próximo 16 de septiembre y el reto en materia de seguridad no es menor, pues es la entidad con el mayor número de fronteras del país. En su reporte mensual, el ONC ha analizado algunos de los delitos que presentan un gran reto en el estado: homicidio doloso, feminicidio, extorsión, robo a transporte público y narcomenudeo.

En el Estado de México habitan casi 17 millones de personas en los 125 municipios que conforman la geografía de la entidad. Alfredo del Mazo, reconoció en su 5to informe de gobierno, que la seguridad pública continúa siendo el mayor desafío del estado. Tan solo de 2017 a 2022 los homicidios dolosos aumentaron un 11%, sobre todo en los municipios que colindan con la CDMX.

El feminicidio registró un incremento del 97.1% para el mismo periodo de tiempo, siendo los municipios que colindan con la CDMX los más afectados. La extorsión mostró un crecimiento del 199.9% localizado en la frontera con la CDMX pero también en los municipios cercanos a Toluca. El robo a transporte público disminuyó 27.5%, siendo Ecatepec el municipio con mayor incidencia.

El narcomenudeo creció 188.1%, siendo Naucalpan el municipio con mayor incremento de incidencia, y nuevamente la frontera con CDMX la zona que registra mayor concentración del delito, así como la frontera con Morelos. El Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional con 76,771 niñas, niños y adolescentes con riesgo de ser reclutados por algún grupo delictivo.

A pesar de ser la segunda ocasión en la que Delfina fue candidata a la gubernatura del Estado de México, decidió no compartir con la ciudadanía sus propuestas en materia de seguridad. El ONC llevó a cabo el proyecto “Por un México Seguro” cuya finalidad es que la ciudadanía conozca las propuestas de sus candidatos y emita un voto informado.

La candidata electa decidió no participar, lo cual resulta alarmante, más allá de la evidente falta de transparencia y disposición a colaborar con la sociedad civil. Versiones pasadas de este ejercicio ciudadano han mostrado que cuando algún candidato no comparte propuestas es porque muy probablemente no cuente con ellas, es decir, aún no sabe en qué condiciones se encuentra la entidad que gobernará y mucho menos cuenta con propuestas claras para mejorar la situación.

El costo de la falta de políticas claras en materia de seguridad será altísimo para los habitantes del Estado de México. Urge que quienes gobiernan comiencen a tomar en serio la grave situación de inseguridad que existe en el país. Los ciudadanos confiaron en Delfina, ojalá les corresponda con trabajo y compromiso para procurarles paz.

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano

@dani_cristob