Escandinavia: el revulsivo de la OTAN

Recién se celebró la cumbre de la Organización Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Madrid, en la que se discutieron una variedad de cuestiones de la mayor importancia para más de una treintena de países. ¿Qué impacto ha traído los resultados de la reunión para Europa y el globo?

La OTAN ha recibido mucha atención desde momentos antes, pero particularmente a partir de la invasión rusa a Ucrania. De hecho, fue uno de los puntos que la narrativa de Vladimir Putin se centró como parte de las razones del Kremlin para comenzar la “operación especial militar” a finales de febrero. Debemos recordar que el presidente ruso se oponía a la solicitud de Kiev para que el país ucraniano se integrara a la magna alianza militar de Occidente.

Pero para este momento, sabemos que Volodimir Zelenski ha asimilado la situación y acepta que la integración de Ucrania a la OTAN es un tema muy delicado que no tendrá lugar a discusión ni en el presente, ni en el futuro próximo. Si bien Kiev no puede hacer nada de momento para mejorar como habría querido sus garantías de seguridad, otros países de Europa han tomado esta guerra de Putin como una llamada de atención para acercarse a la alianza militar y reforzar sus cimientos de seguridad, tal es el caso de Finlandia y Suecia.

Ambos países escandinavos cambiaron su calidad neutral por una posición militar a favor de Occidente a causa de la invasión rusa, guerra que era absolutamente impensable por parte de Bruselas, sede de la Unión Europea. Es claro que este movimiento busca mejorar las condiciones de seguridad y protección de Finlandia y Suecia, que asistieron en calidad de invitadas a la cumbre de la OTAN en Madrid. Sin embargo, esto ha provocado resultados diversos que cambiarían la dinámica regional, pero también global de seguridad.

La situación es, cuanto menos, irónica. Hace no mucho esta alianza militar fue cuestionada por Donald Trump en un momento en el que se perfilaba a ser el hombre más poderoso del mundo. El mandatario estadounidense antes de tomar la presidencia de su país señaló que la OTAN era obsoleta. Si bien, tiempo después el presidente rectificó su comentario, hoy en día es sumamente nítido que esta alianza no es para nada obsoleta, sino al contrario, su vida y capacidades se han extendido de manera nunca antes conseguidas ahora que Helsinki y Estocolmo han entregado sus propuestas de adhesión y que Europa vuelve a tener un enemigo en común, como en su momento fue la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

Es muy probable que ahora que Turquía ha levantado su veto, Finlandia y Suecia formen parte de la OTAN, cuyo número de estados miembro llegaría a un máximo histórico de 32, incrementado áreas de injerencia y su músculo militar. Pero no sólo eso, la particular integración del país finés supondría otro espacio de tensión con Rusia, puesto que comparten una frontera de alrededor de 1 200 km, algo que no es del agrado de Putin, quien en su momento señaló que la integración de Ucrania a la alianza militar occidental traería riesgos significativos para la seguridad nacional rusa.

Otro de los resultados que ha tenido la cumbre de Madrid es el establecimiento de la nueva estrategia de seguridad de la OTAN, que hace interesantes modificaciones a la concepción hacia Moscú y Beijing. Hace más de una década se redactó la más reciente declaración de misión de la alianza, que estableció a Rusia como un socio, mientras que a China no se le abordó, pero ahora, el panorama ha cambiado diametralmente.

La nueva declaratoria establece a Rusia como “principal amenaza” de la OTAN, mientras que a China la coloca como un desafío, narrativa que no ha apreciado Xi Jinping, quien sostiene que ha mantenido buena colaboración con Occidente. Era de esperarse la postura y reacción de la alianza militar hacia Putin, y ello conllevará nuevas presiones que enfrentará el Kremlin. Sin embargo, con el mandatario chino la situación es diferente, puesto que supone un riesgo para Beijing, que se había mostrado receptivo de Occidente. El movimiento de la OTAN es un primer acercamiento a un escenario que prevé al país asiático como una amenaza potencial de lo que pueda hacer o dejar de hacer en la guerra de Putin y la interrogante de Taiwán.



Niels Rosas Valdez

Historiador e internacionalista

@NielsRosasV (Twitter)

