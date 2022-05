La 4T y la alianza van con todo a 2024

Sin duda no se equivocó Andrés Manuel López Obrador al adelantar los tiempos de la sucesión presidencial de 2024, pues se encendieron los focos rojos tras los resultados de las elecciones intermedias de 2021, en que Morena y sus aliados perdieron 53 diputados federales y 9 alcaldías en la Ciudad de México.



Porque la cosa no es para menos pues, según los últimos resultados electorales y las encuestas recientes, una alianza total de la oposición que incluya a Movimiento Ciudadano junto con PRI, PAN y PRD podría hacerse de la Presidencia de la República en 2024 por un margen cerrado pero suficiente de entre tres y cinco puntos, con una votación estimada para ambos bloques de más de 40 puntos.



La alianza Va por México sin duda necesita a MC para lograr este resultado y ciertamente el partido de Dante Delgado le haría un gran favor a AMLO y Morena si decide lanzarse por su lado y con un candidato propio, llámese Ricardo Monreal o Luis Donaldo Colosio Riojas, o el que pongan en la llamada “tercera vía”.



Del lado de la Oposición tampoco están ociosos, varios de sus dirigentes confirman que están en comunicación con Movimiento Ciudadano para sumarlo a lo que llaman ya una “alianza total” para 2024 que incluye tanto al candidato presidencial como a los 300 diputados y 96 senadores de mayoría.



Y en ese trayecto están perfilando la posibilidad de realizar elecciones primarias para elegir a su candidato presidencial y de presentar un gobierno de coalición, que sería el primero en la historia de México de lograr los objetivos de consolidar esa alianza y ganar la elección en dos años.



Por eso el Presidente tiene dos objetivos fundamentales para mantener la continuidad de su poder y su proyecto.



El primero, lograr que su partido Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista se mantengan unidos, pues es claro que si impone en la candidatura a alguna de sus corcholatas favoritas como son la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el proceso no satisface a los también presidenciables Marcelo Ebrard, titular de la SRE, y el senador Ricardo Monreal, el riesgo de ruptura sería altamente probable, lo que prácticamente llevaría a Morena a perder la Presidencia.



Y el segundo, quebrar la alianza opositora PRI, PAN y PRD y evitar a toda costa que se les sume Movimiento Ciudadano. Para lo se ha desatado una campaña contra la coalición Va por México, que incluye las acusaciones de “traidores a la patria” contra los diputados opositores que contuvieron su reforma eléctrica, la exhibición de grabaciones producto de intervenciones telefónicas al presidente del PRI, Alejandro Moreno; la propia reforma electoral que promueva para desmontar al INE, controlar las elecciones y el Congreso, extender sus programas para ancianos, ninis, mujeres y campesinos a los estados del centro-norte del país, hasta el reciente anuncio de AMLO en que adelanta que en sus “tiempos libres” hará campaña por su candidato.



Sin embargo, entre los liderazgos de PRI, PAN y PRD reiteran que, a pesar de los embates, su ruta es mantenerse unidos y buscar sumar, porque también tienen claro que de romperse la alianza, se cierran las posibilidades de contar con una candidatura a la Presidencia en 2024 que tenga posibilidades reales de competencia frente al bloque de la 4T.



¿Podrá lograr Va por México una “alianza total” con Movimiento Ciudadano y ofrecer un proyecto atractivo como gobierno de coalición? ¿Logrará AMLO mantener la unidad en Morena, la fidelidad de sus aliados y quebrar a la alianza opositora?



Habrá que ver, porque, aunque faltan dos años, la lucha es ahora.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.