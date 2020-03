¿Y qué pasará con Tokio 2020?

Por supuesto que ante la emergencia de salud que vivimos, no solamente en México, sino en el mundo, el primer y más importante mensaje siempre debe ser el de mantener los cuidados y tener las medidas de precaución para evitar cualquier tipo de contagio o problema, ahora con la pandemia de coronavirus.

Luego, en lo que se refiere al deporte y cómo esta situación ha impactado en la industria y las competencias mismas, es imposible dejar de pensar en lo que sucede y puede pasar con los JJOO Tokio 2020.

Hasta antes de la suspensión y/o aplazamiento de los clasificatorios de prácticamente todos los deportes que estaban en su etapa de definición, el calendario de los diferentes Comités Olímpicos y Federaciones nacionales estaba lleno de planes de trabajo (entrenamiento), torneos de selección y viajes por el mundo. Hoy, todo eso se ha detenido, aunque lo primero que escuchamos día con día con relación a la realización de Tokio 2020 es que sigue en tiempo y forma, a pesar de la lucha que tiene la humanidad contra el Covid-19.

Es cierto que faltan cuatro meses para que inicie la justa veraniega y eso les da una importante ventana para pensar en que no tendrían que modificar sus planes y seguir adelante, conforme lo establecido en un contrato millonario que tiene que ver con derechos de televisión, patrocinadores y —por supuesto— los deportistas.

Y aunque sé perfectamente que, sin las aportaciones económicas de los socios comerciales y de televisión, los Juegos simple y sencillamente no podrían existir, no quiero que los perdamos de vista a ellos, a los atletas, quienes trabajaron durante el ciclo olímpico (de cuatro años), ya que son quienes más tienen que perder ante esta situación, y por eso también me parece que el COM trata de estirar el tiempo, en espera de que termine esta emergencia de salud, por el bien de todos.

Para muestra, el mensaje que envió en uno de sus comunicados: “El COI sigue totalmente comprometido con Tokio 2020, y con más de cuatro meses antes de los Juegos, no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa. El COI alienta a todos los atletas a continuar preparándose para los Juegos Olímpicos lo mejor que puedan. Seguiremos apoyando a los atletas mediante consultas con ellos y sus respectivos CON”.

En este comunicado, además, se pueden apreciar las posibilidades de abrir más espacios, en el caso de la natación, a los atletas que estén cerca de la marca A, que en el caso de México son cuatro o cinco que no tendrían problema en ser seleccionados para estar en los Juegos; hay otros tres o cuatro que lo tienen mas difícil, pero que también lograrlo, ya veremos qué pasa.

Los deportistas deben tratar de mantener su preparación bajo las medidas pertinentes y los encargados del deporte de cada país deben apoyarlos al 100%, porque deben estar listos para cualquiera que sea la decisión final, sin perder todo el trabajo y esfuerzo que han hecho en los últimos años.