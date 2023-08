Vivimos una gran semana y nos llevamos el premio mayor

Imaginen a los niños gritones de la lotería mencionar su nombre… el de su empresa: “Escuela Nelsonvargas, escuela nelsonvargas… 45 años de cultura deportiva en México… ¡Premio mayooooooor, premio mayooooooor!”. El pasado fin de semana fue algo especial para un servidor y la empresa que fundé hace 45 años, ya que hemos recibido uno de esos reconocimientos que no se presentan de manera tan sencilla, pero que se disfrutan mucho. Y no sólo por la creación del trabajo que he tenido en la Acuática Nelsonvargas y Nelsonvargas family fitness, sino porque tuve otros 23 años trabajando en el Seguro Social, aprendiendo y desarrollando lo que hoy ha sido condecorado.

He sido realmente reconocido por muchas personas importantes, especialmente por el director de la Lotería Nacional, el licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, quien pese a haber tomado posesión solamente cuatro o cinco días antes del evento, estuvo presente y todas las palabras que tuvo sobre la empresa fueron muy halagadoras. También valoro mucho la oportunidad que me sigue dando la familia Ealy Ortiz para contar estas cosas; es algo maravilloso.

Jamás me hubiera imaginado que la presentación de ese billete de lotería conmemorando los 45 años de ANV tuviera tanto impacto en medios impresos, televisoras, radio y, por supuesto, redes sociales. Pero me doy cuenta de que no solamente están reconociendo a una empresa mexicana que busca salir día a día dando un buen servicio, sino que además se reconoce a una empresa que siempre se ha preocupado por la salud de la gente que va a las 17 sucursales que tiene en la actualidad. Por eso me quedaré por siempre con la imagen de los niños gritones mencionando el aniversario 45 de ANV, eso me llenó de orgullo. De las cosas que más me impactaron fue la presencia de tres nadadores de muchos éxitos en los pasados Juegos Centroamericanos: María Mata Cocco, Jorge Iga y Migue de Lara; además, estuvo presente Laura Vaca, quien ganó cinco oros en el pasado Campeonato Mundial Masters de Fukuoka.

Además nos acompañó el director de finanzas de la SEP, Óscar Flores, a quien también le agradezco mucho. Los medios de comunicación manifestaron mucho interés y un gran cariño, por lo cual siempre estaré muy agradecido. Me impactó cómo la gente acepta y le gusta la manera en que generamos comunidad y difundimos la importancia de la salud. Las palabras de mi hijo Nelson fueron un tesoro, sobre todo cuando se refirió a mí como un ejemplo para la familia y la empresa. Tanto Nelson como su hermano Fernando se han puesto la camiseta, han trabajado muy fuerte para mantener esta empresa entre las mejores de México. Se mandaron a hacer mil playeras y el 21 de agosto (día del evento), todos los empleados portaron su playera del billete de la lotería. También estuvo mi hermano, el arquitecto Rubén Vargas Basáñez, quien construyó el 80 por ciento de las sucursales. Gracias a toda la gente que en estos 45 años nos ha brindado su confianza y su presencia, en verdad que fue una semana de muchas emociones.