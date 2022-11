Vital que dejen trabajar a quien sabe de natación

Este fin de semana, se llevará a cabo la tercera parada de la Copa del Mundo, ahora en Indianápolis, en la que tenemos seis representantes de México.

Participan nadadores olímpicos, medallistas, la gente que se prepara para dar marcas en busca de su lugar en el Campeonato Mundial y Universiada Mundial; es decir, la gente que busca tener un gran fogueo.

Tenemos seis nadadores, porque muchos otros —por falta de recursos— no han asistido a alguno de los tres eventos que son de vital importancia. Es algo que deben entender las autoridades, ya que sin estar en estos eventos, no se podrá tener un mejor desarrollo.

Hemos tenido finalistas, hemos estado cerca del podio. Ojalá cayera alguno, aunque está difícil. Cuando fuimos a Alemania, hubo mucho europeo, pero poco canadiense y estadounidense. En Toronto, hubo menos europeos y más canadienses, ayudando a tener la mejor actuación. A Indianápolis van todos los estadounidenses y eso lo hace más complicado.

Ahora bien, la Comisión Estabilizadora ya tiene un modelo para seleccionar de cara a los Juegos Centroamericanos, así como las normas para Panamericanos. Todavía nos hace falta más conocimiento de lo que es la natación a nivel de estas zonas.

Tenemos que apuntar a los grandes eventos del próximo año y, si no se norma cómo se seleccionará a la gente para que vaya, se complicará y se confundirá a los deportistas. Es importante que todos los involucrados, Comisión Estabilizadora, entrenadores, gente del COM, se sienten y aterricen las soluciones.

La Comisión debe entender que, para el próximo año, no sólo hay Centroamericanos, sino también campeonato del mundo juvenil (en el que el año anterior tuvimos dos o tres finalistas). Deben establecer el selectivo para el campeonato del mundo en Fukuoka, Japón, y que a su vez cuente para la Universiada Mundial.

No hacer un documento en el que se especifique toda la importancia de un solo selectivo, será muy complicado y va a confundir mucho a todos. Pero no solamente eso, la FMN habla con los muchachos y les dice que el selectivo, el que según ellos cuenta, será en diciembre.

Es vital que se sienten quienes realmente saben de natación y no le dejen la responsabilidad a gente que no conoce o no le interesan las necesidades de este deporte en México. Por eso, es importante que quien está al frente de la Comisión se siente con las cabezas, entrenadores, encargado de lo técnico en el COM, y todos vayan para un mismo lado.

Lo único que buscamos es que se hagan bien las cosas y ojalá la presidenta del COM, Marijose Alcalá, haga una verdadera coordinación para no cometer errores. Vamos a trabajar juntos, Alcalá está en la disposición, hagamos las cosas como se debe y no le demos más fuerza y herramientas a la gente que sólo busca la división en la natación mexicana.