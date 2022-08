Vaya sorpresa en Inglaterra para solucionar un problema de salud

Después de terminar los International Children Games en Coventry, Inglaterra, empezamos a disfrutar del turismo en Londres. Desgraciadamente, ya con 80 años de edad encima, todo te pasa: En esta ocasión fue la ciática para el profesor Nelson Vargas.

Fue un dolor terrible al llegar a Inglaterra y la necedad de no querer ver al médico oficial de inmediato. Pensé que descansando todo un día iba a poder estar sin problema para andar atrás de 30 chamacos que son bárbaros y traen un gran ritmo.

Pero estamos contentos, porque cada uno de ellos ha estado satisfecho con lo que ha hecho, tanto en lo deportivo como ahora en lo cultural. Es bueno que conozcan y que se interesen un poco por la historia de otros países.

La comida, de primera. Por supuesto que la estrategia que seguimos fue que disfrutaran de alguna manera por su cuenta, pero controlado y la verdad que están felices los muchachos; muy agradable la convivencia en grupos que armaron, y en general. Todo fue de maravilla el primer día en Londres; sin embargo, regresaría el dolor.

Al otro día en la capital británica, la ciática seguía mal. Fui al hospital y me dieron orden de dos días de descanso si quería disfrutar el resto del viaje. Así que los entrenadores, dos padres maravillosos y la coordinadora técnica se hicieron cargo.

Ya en la habitación descansando, me puse a analizar lo que me pasó en el médico: Cuál sería mi sorpresa, que la medicina fue barata, pero lo que más me sorprendió fue que no me cobraron ante una magnífica atención.

Empecé a analizar la forma de vida de esta gente en una ciudad hermosa y que mi primera sorpresa fue el haber estado en un lugar en el que te tratan con gran certidumbre de conocimiento. Este día, mi ciática casi ha desaparecido, aunque me dijeron que me fuera con cuidado.

Es algo que quería contar, porque es realmente sorprendente que no me hayan cobrado más que la medicina, cuando en México tan por sólo entrar al hospital, a veces te cobran ya, de entrada, hasta 20 mil pesos.

Una vez que me permitan, estaré con los muchachos, pero también visitaré escuelas de natación para ver la manera en que trabajan, lo cual —por supuesto— puede enriquecernos, porque en esto del deporte, como en la vida, uno nunca deja de aprender.