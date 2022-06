Urge componer la natación en México

Ayer me desperté a las 4:00 AM, para ver el inicio de la participación de los nadadores mexicanos que están en el Campeonato Mundial de Budapest. Me apasiona saber que seis de nuestros deportistas buscan, sin importar los obstáculos que se han encontrado en el camino, darle prestigio a México en estas competencias.

Dos de ellos lograron buenas marcas: María Mata Cocco en 100 metros mariposa, que se metió en la posición 17; y Héctor Ruvalcaba en los 400 metros combinado, quien se ubicó en el lugar número 18. Para mucha gente que quizá no está tan familiarizada con lo que es esta competencia en la que participan más de 200 países del mundo, pudiera no significar nada estar en estos puestos, pero para los que saben lo difícil que es llegar a estas marcas, apreciará el resultado de estos mexicanos. Los otros dos que participaron lo hicieron para sentir el agua en pruebas que no son su especialidad, como Melissa Rodríguez o Jorge Iga (que se quedó a una centésima del récord mexicano en 50 metros mariposa).

Y es de lo que logran estos jóvenes, por su cuenta, de donde se desprende el siguiente tema que no es poca cosa: Llama la atención de que estos deportistas, además de que tienen que buscar la forma de seguir preparándose en Estados Unidos (luego de que han terminado su universidad para la que fueron becados), ahora tienen que obtener recursos de diversas formas para seguir con su preparación en aquel país, haciéndose cargo de hospedaje, comida, transportación, pago de alberca y entrenador. Ellos tratan de vivir el sueño americano (en la natación) debido a la falta de oportunidades en México.

No es un secreto que a lo largo de muchos años, ha habido muchos deportistas mexicanos (no solo en natación) que tienen buenos resultados en Estados Unidos y Canadá, gracias a las becas que se ganan en buenas universidades, pero tampoco lo es, que son tachados de traidores a la patria por algunos personajes que deberían de velar por su desarrollo y no lo hacen, lo que estos jóvenes hacen cuando termina.

En México, por ejemplo, ni siquiera existe la figura de un entrenador nacional, ahora imagínense cómo pueden esperar que haya apoyo para seguir con sus carreras deportivas y conseguir recursos para competencias como este Mundial de Natación. En verdad que hay que reconocer su esfuerzo, el de sus familias y la comunidad acuática que les ha ayudado cuando las autoridades deportivas les han vuelto a dar la espalda por un conflicto que le puede costar muy caro a los deportes acuáticos de nuestro país.

Haciendo un recuento rápido, más de 300 deportistas (nadadores) mexicanos han buscado el sueño americano, para seguir su carrera deportiva en Estados Unidos y en el educativo una carrera para después del deporte. Chicos que no quieren regresar a la problemática de nuestro país, prefieren hacer su vida en un lugar más pacífico y más lograron sacar provecho a lo que hicieron en la universidad.

Uno de los más sobresalientes, que estuvo en tres Juegos Olímpicos es Juan José Veloz, quien es un extraordinario chef y tiene su restaurante en San Sebastián, España; otro es Carlos Arena, quien trabaja como economista en Nueva York. El zacatecano Juan Carlos Rodela tiene un gran puesto en Delta y ya no regresó, lo mismo que Mauro Castillo, quien acaba de quedar con un buen puesto laboral en EU. Los hermanos González de Torreón que ya se quedaron allá. Y así hay infinidad de deportistas destacados que han logrado salir de nuestro país y han encontrado mejores oportunidades.

Mucha gente dirá que son malos mexicanos que se van y no regresan, pero no es así, simplemente buscan lo mejor para ellos y sus familias. Y más con los problemas en la natación mexicana en la que no se resuelven las cosas, incluso cuando ya solicitó el Presidente de la República que trabajen para aclarar todo y evitar que la FINA desconozca a nuestro país para eventos internacionales, que es lamentablemente lo que puede pasar y cuándo querrán componer los problemas.

Seguramente en otros deportes también habrá casos de estos que buscan en otros países, en Estados Unidos en concreto, las oportunidades cuando no las tienen aquí. Estos muchachos y muchachas han tomado una buena decisión. Ojalá nuestro Presidente insista a la máxima autoridad deportiva que se resuelva el caso de la natación y que ya no tengan que irse o buscar constantemente apoyos con los suyos porque los abandonan.



Profesor