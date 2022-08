Mientras la Comisión Estabilizadora no le diga a la FINA que ponga un hasta aquí a la Federación Mexicana de Natación que desconoce, pero que sigue siendo avalada por la Conade, vamos a seguir en lo mismo, o algo más grave. En estos momentos, la federación que no existe ya está convocando a eventos, ya está cobrando los recursos de afiliaciones, con lo que tendría un ingreso de más de 12 millones de pesos, con los cuales subsistirá un organismo que no tiene ninguna acreditación ante la FINA.

Mientras eso suceda, en diciembre tendremos un Campeonato Nacional organizado por una federación no reconocida y al que irán muchos nadadores y entrenadores.

Es delicado lo que está pasando y mientras la FINA no haga un movimiento fuerte, haciendo ver que eso no cuenta, vamos a seguir con la problemática. Ahora resulta que hay comisiones estabilizadoras de la FMN en diferentes asociaciones, como se está viendo en Querétaro, esto con el único fin de desestabilizar. Tratan de romper esa buena sinergia que traían estados como Querétaro para que vuelva a haber problemas.

La Comisión Estabilizadora debería estar convocando para ese Campeonato Nacional (que será en diciembre) y que los pagos sean recibidos por dicha comisión, que ahora está compuesta por un segundo grupo de gente designado por la FINA.

La comunidad acuática no debe dejarse llevar por las presiones de estos malos directivos y mucho menos permitir que su dinero llegue a manos de esta gente, por el hecho de que Conade avala a esta Federación.

Es urgente que la Comisión Estabilizadora convoque los eventos que hay, pero antes de eso a las elecciones, para saber cómo se llevarán a cabo para tener un nuevo Consejo Directivo. Y quien no quiera participar como asociación, que le den el derecho de voto a quien presente una candidatura en cada uno de los estados.

Afortunadamente en natación hay una Comisión Técnica bien establecida y se puede trabajar mejor. Lo más triste de esto es que las familias, entrenadores y asociaciones se sienten y siguen atadas a este grupo que maneja a la FMN.

Es urgente que se entienda que la comunidad acuática no puede seguir inscribiendo gente a eventos que no son avalados por la FINA, y que ésta le diga al gobierno de México que no podrán representar al país en ningún evento internacional, como ha sido en el último año. Por eso no se puede seguir esperando a tomar acciones; ojalá que el Comité Olímpico Mexicano levante la mano y que quede claro que nadie irá a Centroamericanos ni Panamericanos sin su aval y el trabajo con la Comisión Estabilizadora. Es momento de actuar.

He dedicado muchas de estas líneas a este mismo tema, pero es lo que se necesita decir. Mientras no se tenga una acción dura, lo único que se llevan los nadadores en la cabeza son cosas negativas y hay quien, incluso, ni siquiera quiere seguir el ciclo olímpico a París 2024, lo cual es realmente una lástima, porque se echa a perder el futuro de muchos nadadores.