Una nueva vergüenza para los deportes acuáticos de México

Los países de Centroamérica y el Caribe no nos tienen confianza. No es posible que siendo sede de unos CCCAN y de haber organizado todo ese evento como el de Monterrey, no hayamos logrado acceder a tan importantes puestos, en los que se deciden muchas cosas.

Es triste que nuestros representantes hayan hecho un papelón en el congreso, al grado de que, por las irregularidades, se cancelaran los nombramientos de un consejo directivo que tenía que cambiarse, exactamente en estas fechas, cuando se llevan a cabo estos campeonatos.

Por más que quiero entender, no sé qué hacemos tan mal los mexicanos que los diferentes directivos de la zona no aceptan nuestro liderazgo… Es muy vergonzoso, porque para poder aspirar a ese tipo de puestos no solamente hay que tener gran conocimiento, sino humildad y don de mando.

Pero si los mexicanos se sienten que pertenecen a otra galaxia, no generan confianza y solo producen rechazo. Ya tiene mucho tiempo que esta CCCAN es manejada, principalmente, por puertorriqueños, quienes han sabido tener empatía con los países y las islas. Han visto por el regreso del área de manera humilde.

Da mucha pena lo que pasó en ese congreso y ¿cuándo van a hacer elecciones? Nadie lo sabe, porque después de que los representantes mexicanos buscaron que la elección se hiciera de manera virtual y no presencial como dice el reglamento, se aplazó todo lo que se tenía que hacer en Monterrey, y esto no es más que un reflejo de que no se siguen haciendo bien las cosas en los deportes acuáticos en éxito, con todo y Comisión Estabilizadora, desconocimiento de la FMN, y lo que gusten y manden… ¡Qué vergüenza!

En el marco de la celebración de los Campeonatos Centroamericanos del Caribe para categorías y primera fuerza que se está celebrando en Monterrey, hace un par de días se llevó a cabo el congreso de la CCCAN. Como se los he dicho en otro espacio, es algo similar a la Concacaf del fútbol.

Pero a diferencia de lo que pasa en el fútbol, en que México parece tener cierto peso en su confederación, en el rubro de la administración en el deporte y en disciplinas acuáticas, estamos rezagados en posiciones internacionales, estamos rezagados por el poco perfil que tienen nuestros dirigentes para estar la frente de una organización como la CCCAN.

Esto es lamentable porque refleja mucho cómo somos en el ámbito deportivo, cuando es claramente líder en una disciplina tan importante como la natación mexicana. Es de no creerse. México en Centroamérica y el Caribe es máxima autoridad en los clavados, no hay quien se le acerque ni al 10 por ciento. En natación, lo mismo, la prueba está en estos CCCAN, en los que se ha ganado todo de manera impresionante, con casi el 70 por ciento de las medallas. En natación artística, no se diga, nadie se acerca.

¿Cómo es posible que teniendo lo mejor en deportes acuáticos de la zona, siendo un país que ha organizado Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, no se pueda ganar una confederación? No hay forma de entenderlo, si se tuviera una buena relación con las islas tendríamos ese voto y habría un mexicano al frente, pero no pueden.