Un ejemplo de que se puede apoyar

Apoyo sin meter politiquería, trabajo en becas para atletas y ayuda para asistir a eventos internacionales... Esas son algunas de las cosas que ha realizado el Instituto del Deporte del Estado de México, que se ha comprometido —desde hace tiempo— con la natación de nuestro país.

Es importante resaltar estas acciones y no solamente fijarnos en lo negativo, que sigue existiendo en muchas partes del país, lo cual no abona en nada al desarrollo de nuestros deportistas, quienes —en verdad— no quieren que les regalen nada, sino simplemente buscan esos apoyos que les permitan mantener su preparación para los diferentes eventos, ya sea a nivel nacional o internacional.

De ahí que encontrar un oasis en el desierto, con institutos del deporte como el del Estado de México, sea reconfortante para estos atletas, sus entrenadores y sus familias.

En este Instituto han dejado atrás las grillas y han optado por aportar ciertos recursos para el desarrollo de los atletas de diferentes disciplinas; en este caso, de la natación. Hoy, da gusto ver que estos muchachos y muchachas no se tienen que preocupar por buscar, ya que reciben una beca, que si bien no cubre todos los gastos, es una buena ayuda para seguir con su preparación en este ciclo.

Pero no es lo único que podemos resaltar del buen trabajo que se ha hecho, en materia deportiva, en el Edomex. Tan sólo hay que echarse un clavado a lo que han hecho en los últimos años y podremos encontrar que, cuando se quieren hacer las cosas, se pueden, sin depender de que se trate de uno u otro bando. Eso no debe seguir existiendo en el deporte, y así lo han mostrado los mexiquenses.

Además de lo que ya hemos comentado, en esta administración han realizado la rehabilitación de instalaciones deportivas en diferentes zonas de la entidad, con el fin de fomentar la cultura deportiva, lo cual se suma al trabajo coordinado con diversas asociaciones deportivas, lo que les ha permitido colocarse en el cuarto lugar —a nivel nacional— en ese rubro.

No es cosa menor y no es lo único; en más acciones que han generado, está la creación de las Copas Deportivas Edomex, en las que atletas de diferentes disciplinas compiten y con las que buscan detectar talento.

Los deportistas del Edomex han destacado en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, además de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, y van por más. ¿Cómo? Con ese compromiso que han mostrado, dejando atrás dimes y diretes, y poniéndose a trabajar en pro de los atletas y del deporte. Nada más que eso. Sé que hay otros estados e institutos del deporte que también están haciendo cosas importantes por nuestros deportistas, pero no quería dejar pasar la gran labor del Estado de México.