Un aplauso para los directores de Institutos que apoyan a nadadores

Increíble la aportación y disposición de los directores de los Institutos del Deporte de aquellos estados que tienen nadadores en busca del boleto olímpico. En verdad que la manera en que se han solidarizado con sus atletas con marca B, y que buscarán la marca A para los Juegos Olímpicos, es digno de reconocer. Y digo que es increíble, porque son los únicos que han respondido después de que se estructuró el programa que requerían estos jóvenes para poder prepararse en un campamento y con un par de competencias, en busca de la anhelada clasificación a Tokio 2020.

Estamos conscientes de que para la mayoría de estos nadadores, su mejor oportunidad de dar la marca A es para el mes de marzo. La razón, la falta de entrenamiento debido a la pandemia, principalmente en Estados Unidos en donde está la mayoría. Sin embargo, ahora la respuesta ha sido favorable, estos directores entienden perfectamente la necesidad de tener un entrenamiento muy fuerte previo a algunas competencias importantes, el proyecto estaba basado en eso y la respuesta de estos personajes del deporte es como tendría que ser por parte de todos los involucrados no solamente en la natación, sino en todas las actividades en las que haya representantes de nuestro país.

Los estados involucrados son Estado de México, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí y Guanajuato. Estas son entidades que aportan deportistas con marca B y que le han entrado a un proyecto diseñado para viajar a finales de noviembre, por ahí del 20, para que salgan a un campamento en Portugal, en Lisboa, en donde entrenarán en un centro de alto rendimiento espectacular.

Este lugar, en donde han trabajado nadadores de Brasil o Argentina, está diseñado con los últimos adelantos científicos para entrenar con todo lo que se requiere para una preparación de 14 días. Terminando ahí, este grupo saldrá a una competencia, el Campeonato Nacional en Francia, en donde buscarán dar la marca a los Olímpicos. Dos de los nadadores que han seguido trabajando y pueden llegar fuertes a este campamento son Melissa Rodríguez, de Chihuahua, y Ricardo Vargas, de Edomex.

Con este tipo de acciones dan ganas de trabajar en virtud de que no hemos tenido respuesta de las máximas autoridades del deporte nacional y de ninguno de los que manejan la FMN. Claro que la gente que maneja la federación no ve negocio y ni siquiera ha pedido presupuesto para apoyar a estos deportistas.

No sé si así están los demás deportes, pero la natación, que ha hecho un impecable ciclo olímpico, no debe ser despreciada. Por eso es que no queda más que agradecer a estos dirigentes, como miembro honorario de la FMN, por haber trabajado para que este proyecto se cumpla; ya veremos para 2021 qué pasa, si tienen más apoyo de la autoridades.

