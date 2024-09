Autonomía y organización independiente de clubes de natación en México

Algo bueno ha dejado la inhabilitación de la Federación Mexicana de Natación ante la World Aquatics, independientemente de que llevamos casi tres años y medio con este problema. Esta ha sido la independencia de muchos clubes que se han puesto a trabajar intensamente sin necesidad de que estos personajes estén detrás de ellos. Los clubes han seguido organizando competencias para toda la comunidad acuática. Simplemente y por ejemplo, el Club Alfa, allá en Puebla, ha organizado un magnífico evento, donde hay muchos equipos de todas las categorías. Y lo que más me sorprende es que hay eliminatorias y finales. Eso es maravilloso, porque los diferentes entrenadores tienen varias opciones y no están supeditados a lo que su asociación y su estado les manda para tener que participar en forma obligatoria y así poder ser elegibles para un campeonato, ya sea estatal, regional o nacional. Eso es lo que se tenía que haber hecho desde hace mucho, darles autonomía a los clubes para que organicen sus competencias. Y no tan solo es en Puebla, en todos lados, en Veracruz, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en Monterrey, en todos lados los clubes se han puesto a trabajar para organizar competencias e invitar a otros a participar.

Esperemos con que con la nueva Federación, que ya urge que se forme, no vuelvan a atar de manos a los clubes y tengan forma de hacer sus eventos con el aval de este organismo que tanto se necesita, lo cual es clave para esos tiempos para cualquier ranking o registro que se requiera. Esto que está pasando en la natación de México, nos permite ver más movimiento de clubes que se interesan, primero que nada, por organizar algo en sus instalaciones que sea atractivo para todos los socios y su propio club; y en segundo lugar, de hacerse de recursos por la organización del evento. Estoy seguro de que muchos, por su falta de experiencia, su falta de equipos, como son tableros electrónicos, placas electrónicas, apenas salen con los gastos y también tendrán que contactar jueces que tengan el aval de la Comisión Estabilizadora para que los tiempos que se registren sean tomados en cuenta. Todo eso también irá mejorando.

Otra cosa buena que deja esta situación ha sido conseguir recursos propios a través de gente que apoyara, como el fideicomiso a nadadores que no tenían el apoyo por parte del gobierno, a través de la Conade. Esto ha hecho autónomos a los clubes, a los padres de familia, a los nadadores para conseguir recursos y salir adelante. Se tiene que entender que el deporte mexicano no tan solo debe ser subsidiado por el gobierno. Las entidades privadas tienen la obligación de trabajar para conseguir recursos, ya que no a todos se les puede apoyar —por lo general se apoya a los mejores—, y en el caso de la Federación Mexicana de Nación, no apoyaba a nadie. Estoy muy contento por esta acción que están tomando los clubes en casi todo el país.

