Se viene mucha actividad en la búsqueda del personaje que dirigirá la Federación Mexicana de Natación y más que nada, con la posibilidad del nuevo proyecto en el que se separe y se tenga una federación por deportes: natación (que incluiría aguas abiertas y master), clavados (que serían de altura y convencionales), nado sincronizado y polo acuático.

Hay que recordar que como en algunos otros deportes y federaciones, se vienen elecciones en noviembre, y ante esto, el actual consejo directivo y el presidente de la FMN están activos tratando de coordinar que Kiril Todorov continúe en el cargo, algo que se ve muy probable por la lealtad de todos los presidentes de asociaciones, a pesar de las fechorías de este personaje

Son ellos, los presidentes de asociaciones, quienes tienen la decisión histórica de un cambio después de casi 12 años de torpezas. Los representantes de los clubes del país tienen la opción dentro de las elecciones para las cabezas de sus asociaciones, es el momento de generar ese cambio que no vendrá solo.

Me queda claro que tanto Felipe Muñoz, medallista de oro en natación en México 68, como Fernando Platas, plata en clavados en Sidney 2000, así como el licenciado Valtierra, presidente de la Asociación de Natación de Nuevo León, quienes quieren estar al frente de la federación, van a contender si los dejan, ya que todo va a depender de la “buena voluntad” del actual presidente, quien ha manejado a conveniencia los estatutos y ha impuesto uno en el que ni Platas ni Muñoz pueden contender, al no ser miembros de una asociación por los últimos dos años.

Incluso, Muñoz ya le preguntó directamente al presidente de la FINA, Julio César Maglione, si hay algo que se pueda hacer al respecto... La contestación fue contundente, ya que en la federación internacional no tienen registro de dicho estatuto y que obviamente no está avalado al ser discriminatorio. No es posible que un estatuto deje fuera de la contienda a gente que le ha dado medallas a México y quiere competir por este cambio.

Ojalá que las máximas autoridades del deporte mexicano pongan atención a estas elecciones que se deben hacer, y sobre todo tomando en cuenta que el Coved sigue sin servir, no hay árbitro para esas elecciones.

Desafortunadamente, La FMN a lo único que se ha dedicado todo este 2020 es a preparar la elección y la continuidad de Todorov, dejando a un lado los programas de preparación y competencias, de por sí descuidados históricamente.

De eso han sufrido nadadores, clavadistas, gente del nado sincronizado y del polo acuático, que lucen a la deriva. Insisto, no quiero un puesto, pero mi obligación como miembro honorario es velar por que se hagan las cosas bien y que haya un cambio democrático para que quede la gente con el mejor proyecto para el deporte acuático de nuestro país.

