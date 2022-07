Siguen las anomalías de una federación que no existe

Se cumplen los seis primeros meses de la Comisión Estabilizadora desde que la FINA le quitó el derecho de ser Federación al consejo directivo encabezado por Kiril Todorov. Afortunadamente, se terminó la temporada, consiguiéndose todo lo que se necesitaba para poder asistir a las competencias más importantes de este cierre y no se interrumpió nada en este final de ciclo. Esperemos que ya haya elecciones y que se termine de poner orden, porque con el auspicio de Conade, la FMN sigue haciendo de las suyas, solamente buscando dinero y no el desarrollo del deporte.

Esta federación sigue haciendo eventos y buscando hacerse de recursos; ahora lo hace con el aval del gobierno de Jalisco y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Son increíbles las cosas que se ven en Jalisco, ojalá el gobernador del estado se dé cuenta de las trampas que se hacen para recabar recursos.

Anunciado en sus redes sociales con bombo y platillo, este es un Campeonato Nacional de curso largo, que normalmente tiene la participación de 800 nadadores; ahora están cerca de los mil 600 competidores, es decir, están dejando competir a todos, incluso sin tener la calidad para un campeonato nacional, todo con tal de hacerse de más dinero, pero sin ningún derecho, ya que este torneo no tiene ninguna validez debido a la desafiliación que les hizo la federación internacional.

Lo más grave de todo es que a los deportistas, los padres de familia, que están en Guadalajara, no les dicen que en esta competencia con la que quieren terminar su temporada no tiene validez, es ilegal por parte de la FMN. Y todavía el director del Instituto del Deporte de Jalisco tiene el descaro de decir que su estado otra vez es la punta de lanza de la natación mexicana, cuando no metió un solo seleccionado al Campeonato Mundial de Natación en Budapest, Hungría, por ejemplo.

Las únicas formas en las que podemos acabar con esas arbitrariedades es que de ninguna manera se le haga segunda a esta gente que quiere tener el control de manera ilegal.

Siguiendo con las anomalías, en el Campeonato Panamericano masters en Medellín, Colombia, una firma comercial hizo playeras con el logotipo de la FMN cuando el propio comité organizador de esta competencia no la reconoce. Alguien de la FMN le dijo al patrocinador que le pusiera el logo y accedió, pero también es algo ilegal. No todos los participantes han vestido esta playera y en lo deportivo, bueno, México ha tenido otra buena actuación, por ejemplo, como acuática nelsonvargas llevamos 13 medallas entre oros, platas y bronces.

Insisto, esperemos queda la FINA ponga un hasta aquí a todo esto que perjudica tanto a la natación. Mientras, la autoridad deportiva que tendría que ver esto, ni se pronuncia, pero sí deja hacer toda clase de anomalías a la Federación Mexicana de Natación, que ya no existe.



Profesor