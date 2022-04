Selectivo para nadadores mexicanos será un éxito

Se está preparando minuciosamente el evento selectivo para los nadadores mexicanos , con el que podrán amarrar su lugar para eventos internacionales como el Mundial, que se llevará a cabo en Budapest, la Universiada Mundial, el Mundial Junior, que se llevará a cabo en Lima, Perú, o los Centroamericanos de edades.

Ha sido una tarea exhaustiva para la Comisión Estabilizadora. Lo he visto desde afuera; he visto el esfuerzo tan grande por parte de Javier Díaz, presidente de la Comisión, Verónica Pavón, Rodrigo González y —por supuesto— todas las personas que la integran y nombró la Federación Internacional de Natación. Afortunadamente, encontramos personas buenas en Cancún, personas que tienen una instalación extraordinaria, como el colegio Boston, y esta gente se ha entregado en cuerpo y alma para la planeación y la organización del evento. Algo que se veía imposible, porque —con base en obstáculos— la propia Federación Mexicana de Natación apostaba por que no se realizara. Afortunadamente, la comunidad acuática y la gente que ama la natación de verdad y que no sólo se dedica a hacer negocio con ella, están sacando adelante el evento.



Los números de participantes lo dicen todo. Más de 830 nadadores, y ha tenido que hacerse una extenuante labor; primero, porque no se cuenta con recursos. La FINA prometió una cantidad, que desgraciadamente no ha llegado, y ha sido muy difícil. Afortunadamente, para que ustedes se den cuenta de lo productivo que es manejar una federación, sólo con lo de las inscripciones de los nadadores que participan se cubre el costo de operación.

Se cuenta con recursos para todo lo que se requiere: desde el pago de la instalación, la adecuación de la misma, el traslado de materiales, la compra de insumos para la premiación. Afortunadamente, también la firma Arena se convenció de que el camino más fácil es aliarse con quien tiene la decisión de formar las Selecciones Mexicanas para que puedan participar en eventos internacionales. Ha habido muchos obstáculos, pero —gracias a la voluntad de mucha gente— el evento va a salir bien, ya que está planificado de una manera espectacular.

Ustedes van a ver un evento que hacía muchos años no se hacía, porque la actual dirigencia de la federación, que ya no tiene nada que ver con la natación a nivel internacional, a lo único que se dedicaba era a hacer recursos y negocio. De verdad, felicito a esta Comisión Estabilizadora por el gran esfuerzo, el gran trabajo al que se han enfocado para sacar esto adelante. Esperemos que la familia acuática se reencuentre en este evento. Sabemos que va a ser complicado por la cantidad de deportistas que asisten, pero con la planificación que han tenido todos estos atletas, será espectacular.

Felicidades a quien encabeza ese equipo: Javier Díaz y Verónica Pavón, quienes han hecho un gran trabajo, coordinando los esfuerzos aún cuando no son especialistas de natación al 100%, pero se han enfocado y trabajado intensamente con Rodrigo González. Esto es una labor de gente que ama la natación, y se nota. Una felicitación muy grande.

