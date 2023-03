Revitalizadores resultados de los nadadores mexicanos

Ahora que estoy en Fort Lauderdale, Florida, para el TYR Pro Swim Series Florida, apoyando a más de una docena de nadadores mexicanos que vienen a competir para mejorar sus marcas de cara a la selectivos que habrá para las grandes competencias, vuelve a crecer la esperanza de que todo puede ir mejor.

Viendo esta alberca de Florida que es una belleza y la han arreglado de gran forma, vuelve a mí este sentimiento de querer apoyar al cien por ciento. No entiendo por qué si tanto he vivido la natación, si he visto a tantos y tantos nadadores, éxitos, fracasos, polémicas, sigo con esa pasión de ver a estos jóvenes nadar.

Es algo que revitaliza, insisto, y llena de esperanza. Por ejemplo, no saben lo satisfactorio de ver a María Marta Cocco ganar la medalla de bronce en 200 metros mariposa, tomando en cuenta todo lo que tienen que hacer estos muchachos y muchachas para llegar a estos eventos.

O les pongo otro ejemplo: Athena Meneses Kovacas clasificó a la final A en la prueba de 200 metros dorso, en la que se enfrentó a la nadadora Regan Smith, quien ganó la prueba y es tres veces medallista olímpica. Aun cuando quedan en cuarto o quinto lugar, es reconfortante verlos pelear por dar marcas para los eventos internacionales.

Mis hijos me apoyan en esta decisión de mantenerme cerca de estos deportistas, que si hay algo que necesitan es quien les dé ánimos e incluso con viajes y becas a quienes representan a ANV. Tanto mis hijos como yo seguiremos por este camino de ayuda, así me lo han hecho sentir porque saben que es parte de mi naturaleza, de lo que me llena de energía. En verdad es tan positivo convivir con ellos, comer con ellos, platicar, verlos en la alberca. Es maravilloso. Por eso cuando fui director de la Conade siempre busqué estar cerca de los deportistas, porque además de que te llenan de energía, así es como conoces más sus necesidades, no puedes estar alejados de ellos.

Seguiré ayudándolos en lo que pueda, dándoles consejos y brindándoles expectativas de que las cosas van a mejorar en México para su bien. Estoy convencido de que las cosas tienen que arreglarse y que no podemos seguir así de cara a los siguientes Juegos Olímpicos de París 2024, a los que muchos de estos chicos pueden llegar por su calidad.

Hoy domingo termina esta competencia en Florida, los muchachos han hecho buenas marcas de cara al Selectivo en Monterrey. Aquí estamos todos positivos buscando el poder mejorar y mantener las ilusiones de representar a México en las siguientes competencias como los Juegos Centroamericanos, con los que inicia el ciclo olímpico y en los que los mexicanos tienen las posibilidades de mejorar, ahora en El Salvador, lo que se hizo en Barranquilla dónde impusieron marca de medallas, para tener un buen inicio de ciclo olímpico de cara a Panamericanos, e incluso en el Campeonato Mundial de Fukuoka.

Estos últimos días han sido revitalizantes con los resultados de estos nadadores, que se han esforzado dentro y fuera de la alberca para seguir con sus sueños y eso es algo que hay que valorar y mucho, sobre todo cuando hay más cosas por conseguir.



