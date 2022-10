Retomar la cultura deportiva

Cuando hablamos de la calidad y cantidad de deportistas que México pudiera desarrollar para tener buenas representaciones a nivel mundial, no tendríamos por qué dudar del potencial que se puede tener; lo mismo en lo que se refiere a generar una buena cultura de ejercicio o deporte en nuestra sociedad.

Lo que debemos preguntarnos es sí estamos utilizando de buena manera todas las instalaciones y espacios en lo que se podría trabajar está cultura del ejercicio a lo largo y ancho del país. Desafortunadamente la respuesta es: No.

Y esa tendría que ser una de las principales políticas al momento de hablar de recuperar espacios o de generar estás dinámicas para hacer que la sociedad vuelva a involucrarse en el ejercicio y además que se realice el correcto desarrollo del talento que pudiera ser canalizado al alto rendimiento.

Lamentablemente en nuestro país hay muchos elefantes blancos en lo que se refiere a instalaciones deportivas. Espacios que están desperdiciados o que en otros casos no se administran de manera correcta, lo que genera que no se aprovechen como deberían, ya que se han convertido en botín de unos cuantos a quienes no les interesa desarrollar una cultura deportiva, sino que solamente ven el negocio y lo peor es que lo ven y lo ejecutan mal.

Por eso mucha gente prefiere ir a gimnasios o instalaciones privadas, en las que sabe que encontrará una buena relación calidad/precio. De ahí que haya crecido está industria, sin que se tenga que dejar de señalar la necesidad de recuperar los espacios públicos.

Imaginemos lo que sería nuestro país en cultura deportiva y de involucramiento en ejercicio si se trabajaran las instalaciones hoy abandonadas de la manera correcta. Si además se generan los planes adecuados para el desarrollo de los deportistas.

La gente encargada del deporte en nuestro país y autoridades correspondientes deberían darse una vuelta por Colombia, en dónde desde hace años han generado un importante trabajo de desarrollo y rescate de espacios y planeación a seguir para impulsar esta cultura en dicho país. Incluso, me atrevería a decir que para los próximos Juegos Centroamericanos de El Salvador, los colombianos podrían meternos un buen susto en cuestión de número de medallas obtenidas.

En México tenemos con una alta gama de material humano, de instalaciones, pero nos hace falta la otra parte importante en busca de llegar al éxito, la de aprovechar todo lo que se tiene y pensar en hacer el trabajo que nos corresponde, sin pensar antes en el beneficio personal. Ese es el verdadero camino para generar una cultura deportiva importante en nuestro país.

Profesor