Que los jóvenes sean más útiles para nuestro país

Alguien podrá describir qué me pasa. Soy una persona de 80 años, y cada día soy más intenso para mi trabajo. No tengo necesidad de nada porque afortunadamente, tras los 65 años que he trabajado honestamente me han dado para vivir bien, al igual que a mi familia.

He estado muy mal últimamente porque, como a muchos, me pegó el Covid-19; sin embargo, no dejo de pensar en trabajar permanentemente y ayudar a la comunidad deportiva y acuática porque es lo que me llena en esta etapa de mi vida.

Entré a un mes demasiado movido, llevé a un grupo de nadadores de nuestro país a los Campeonatos Nacionales en Medellín, Colombia, y no saben lo que gocé de la vida al ver a estos jóvenes y la manera en que disfrutaron y buscaron los mejores lugares en esta competencia. Conviví con las diferentes categorías que asistieron, todos los días, a todas horas, trabajando intensamente con ellos. ¿Por qué lo hago? Ojalá alguien me lo pudiera decir…

Al término de Medellín fui a Querétaro a un torneo de más de mil chamacos promovido por acuática nelsonvargas, como lo es el de Nuevos Valores. Llegué fascinado, aunque con el Covid encima y fue grandioso ver a un equipo como el de ANV Aguascalientes que se llevó el título, luego de cinco años de que no había ganado ninguno de nuestros equipos.

Toda mi familia me dice que no siga, me preguntan por qué continúo con ello, pero es lo que me llena y así que estaré el próximo sábado en Aguascalientes para conmemorar el triunfo de estos nadadores hidrocálidos, que vencieron a un equipo como el de La Loma de Querétaro. Me llena de alegría ver la cara de estos jóvenes, ver cómo se superan día a día.

Regresando de Aguascalientes tendré un abanderamiento de jovencitos que van a los International Children Games, que nuestra empresa tiene yendo a esta competencia 11 años consecutivos. Al principio, cuando entré a la Conade, iba una selección de México, pero cuando salí de la Comisión ya no le dieron el impulso a esa selección y decidí que fuera un equipo de nuestra empresa.

Digo que sigo trabajando para beneficio de los chamacos, que progresen y piensen en cosas útiles de la vida. El 9 de agosto tendremos el abanderamiento y el 10 saldremos con destino a Coventry, Inglaterra.

Comento todo esto porque a veces si pienso que estoy loco, que es una estupidez hacer esto cuando mucha gente me dice: “Oye wey, no puede ser que te entretengas en esto, cuando hay tantas cosas hermosas en la vida”. Pero el deporte es mi vida y lo hago porque veo el deporte de nuestro país de cabeza y si yo puedo aportar algo, en verdad que lo seguiré haciendo, porque seguiré con mis sueños de que todo mejore, para que los jóvenes sean más útiles para nuestro país y eso no tiene precio.



Profesor