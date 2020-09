Problema que se soslaya... estalla

Es conocido por la sociedad los diferentes problemas del actual gobierno en cuestiones vitales para el desarrollo nacional y cada una de sus áreas. Sabemos de los diferentes frentes que se han abierto para resolver esos problemas, de las dificultades, de lo que se ha malogrado solventar y lo que falta.

No me voy a meter en algo que no soy especialista, pero es evidente que hay muchas cosas que aún no se resuelven, pero en lo que sí quiero hacer mucho énfasis es en lo que sucede en el deporte nacional. Y es que en este tema tenemos muchos problemas sin resolver, que se van acumulando día a día y que mientras más tiempo pase, se hacen más grandes, insostenibles, incluso. A continuación, una lista de los problemas que se deben atender en el deporte nuestro país para evitar que sigan creciendo y exploten en las manos de quienes son los encargados de atenderlos.

1. El coronavirus y la participación de deportistas que asisten a Juegos Olímpicos. Se necesitan los planes y la ejecución de los mismos. En el mundo ningún deportista se ha dejado de preparar para su compromiso en Tokio. Con todas las medidas sanitarias han hecho burbujas de trabajo y acá en nuestro país necesitamos que se haga lo mismo.

2. Sabemos que hay problemas con federaciones nacionales como la de atletismo, básquetbol, tenis (y sus dos presidentes), en la natación por supuesto. Y no parece haber autoridad que quiera regular.

3. Se necesita la apertura del CNAR. Por ninguna razón entiendo por qué no está en actividad el que podría ser una burbuja importante para que los deportistas regresen al trabajo.

4. También falta de trabajo y reapertura del COM, lo cual además de la pandemia, no se ha dado por falta de presupuesto.

5. Regular el que ahora es un funcionamiento a medias por parte de la Codeme, que en 2013 fue sacada del Sinade y cuyo inmueble es explotado por algunos personajes sin rendir cuentas a nadie.

6. Resolver la problemática de la legitimidad y proceso de elección de consejos directivos en las federaciones. No ejerce el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved) que fue generado por la Ley de Cultura Física y Deporte reformada en 2013. Ante esto, las federaciones hacen lo que se les pega la gana al no tener árbitro que los regule.

7. Saber qué ha pasado con algunos entrenadores mexicanos y cubanos, que no perciben salario desde enero. Es una situación insostenible.

8. Terminar con la incertidumbre por el movimiento permanente de funcionarios en Conade, la gente del deporte no tiene idea de cómo se maneja esta institución.

9. Conocemos el presupuesto para 2021 y es una cantidad decente, ahora lo que se requiere es que se trabaje de buena manera.

10. Deportistas están con incertidumbre y preocupación porque no se les permite salir a hacer campamentos de preparación o a competencias internacionales. Por ejemplo, en la natación no hay apoyo a pesar de que se entregó programa de trabajo hace mucho tiempo.

11. La necesidad y obligación que tiene la Conade de realmente trabajar con la actividad física en la sociedad.

Hay que recordar que en el sexenio de Peña Nieto se creó el programa Ponte al Cien a partir de un millonario presupuesto, pero realmente no se hizo como debía y quedó en el olvido, lo que en esta pandemia hubiera ayudado mucho si en verdad tuviéramos planes de activación enfocados en la salud de los mexicanos.

Estas son solamente algunas de esas situaciones que se deben de atender pero hay muchas más por supuesto y que no pueden dejarse crecer porque entonces, puede que ya no haya marcha atrás. Señalo estas situaciones con respeto, pero también con preocupación. Ojalá que las personas que dirigen el deporte nacional tomen en cuenta que el coronavirus va a continuar, pero también debe hacerlo el desarrollo deportivo de México. Los deportistas y toda la gente que vive para y del deporte, no puede esperar a que el virus desaparezca; se necesitan acciones ya.



Profesor