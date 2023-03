Por un México sin ahogamientos

El 16 de marzo en el estado de Puebla, la Asociación de natación poblana, lanza su campaña: “Yo quiero un México sin ahogamientos”. Es un tema muy importante, es algo que todos debemos considerar.

Como ustedes saben, el ahogamiento en menores de 6 años en México es la segunda causa de muerte, y a nivel mundial es impresionante cuántos pequeños se mueren, cuánta gente adulta en los litorales, en mares, en ríos, incluso en las albercas privadas y en las escuelas de natación sufre accidentes mortales, y esta es la principal razón, por la que la asociación poblana lanza nuevamente esta campaña, la tercera consecutiva en 3 años.

En esta ocasión, las autoridades de salud, el Gobierno de Puebla y todo el gremio de natación de nuestro país, así como la asociación de administradores de clubes de todo el país, se unen para darle fuerza al lanzamiento de esta labor que estoy seguro, será todo un éxito.

La campaña que inicia antes de Semana Santa y termina en un mes, tiene como idea fundamental crear conciencia en todas las instancias donde haya instalaciones acuáticas y también que la gente que maneja puertos, ríos y lagos tomen conciencia de que esta situación ha afectado a mucha gente del mundo.

El gremio de la natación en México está realmente satisfecho con lo que la Secretaría de Salud hizo después de la pandemia, pues determinó que en las albercas no había tanto riesgo de contaminación de Covid-19 y dio autorización para que se abrieran todas las albercas de este país, seis meses antes que el gremio de los gimnasios y otras instancias fitness.

Se entendió que no se podía de ninguna manera dejar de enseñar a nadar a los pequeños, ya que como lo dije antes, es un problema que afecta a todo el mundo. Es importantísimo aprender a nadar desde muy temprana edad. En países como Australia, un pequeño que no sabe nadar a los 6 años, la sociedad lo califica como un niño que no está preparado para diversas situaciones de la vida.

En México y en muchos de Centroamérica hay adultos que no tienen la menor idea de cómo desplazarse en el agua. Simplemente por un sentimiento de felicidad uno debe aprender a nadar, es el deporte más completo que hay de todos los existentes, es un deporte que no te da lesiones y que ayuda a regenerar el cuerpo.

Con esta campaña, esta asociación tan importante está poniendo el ejemplo de que las cosas se pueden hacer y estoy de seguro que se sumarán cientos de escuelas de natación y clubes.

Ojalá la gente que tiene instalaciones acuáticas y albercas en sus casas tomen como ejemplo esta campaña para evitar cualquier desgracia como las que estamos viendo en los medios de comunicación. Estoy muy contento porque después del lanzamiento habrá demostraciones prácticas con todos los que están asumiendo el reto de participar.

Un aplauso muy grande a la asociación de natación de Puebla, que ya tiene tres años consecutivos con esta iniciativa. Sin mucha algarabía ni mucho menos tratar de ser sensacionalistas, esta asociación trabaja con mucha humildad con todo el que quiera sumarse.

“Yo quiero un México sin ahogamientos”, se llama la campaña y hay invitados muy importantes del sector salud y de protección civil. La inauguración se llevará a cabo en el Instituto del Deporte del estado de Puebla, donde su directora ha tomado con mucha seriedad y formalidad la iniciativa.

El jueves 16 a las 10:30 am se llevará a cabo este evento tan importante para toda la niñez y toda la gente que tiene que entender que con el agua hay que trabajar juntos, aprender del agua y por supuesto aprender a nadar. Los felicito profundamente.

Profesor