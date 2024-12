Por un cierre de año magnífico en la natación mexicana

Este fin de semana estoy muy feliz porque vivimos un evento de natación muy interesante en la ciudad de Puebla, en el que participaron cerca de 700 niños que compiten en las categorías desde 7 hasta 20 años. Es un júbilo ver una competencia tan animada, llena de familias. Se trata del Torneo de Invitación anv, un evento cuya organización es muy dinámica y nos permite cerrar el año para muchos nadadores. Esta es una competencia que cumple 40 años de llevarse a cabo. Nuestra empresa tiene 46 años y este torneo ha estado presente prácticamente en toda nuestra historia. Gracias a la confianza mostrada por la comunidad acuática, es que tenemos un éxito total. Pero lo más importante y el propósito de este evento es que todos estos niños, niñas, y jóvenes, que no dieron marcas para ir a los campeonatos nacionales, tengan la oportunidad de cerrar el año con una competencia que les vuelve a exigir y los motiva para arrancar 2025, en este caso, con mayor fortaleza en busca de seguir con su desarrollo. El hecho de no haber dado marcas para los nacionales los puede hacer sentir un poco frustrados, pero en este Torneo de Invitación anv encuentran una manera de combatir dicha decepción, con una buena competencia y en compañía de sus familias, con quienes no solamente pueden disfrutar del evento, sino que además, tienen la oportunidad de salir a conocer la ciudad y sus alrededores, gracias a la manera en que está dividida la competencia en módulos. Y hablando de los campeonatos nacionales que se celebrarán a partir del 15 de diciembre en Querétaro, hay que resaltar que la inscripción es tan grande, tan grande, que ya se rebasaron las expectativas. Vamos a tener más de mil 500 competidores y esto todo lo organizó la Comisión Estabilizadora de Natación, ahora presidida por la nadadora María Mata Cocco, quien planeó todo lo referente a la competencia nacional. Para ello, tuvo el apoyo de otra gran mujer del deporte mexicano como Iridia Salazar, taekwondoín medallista de bronce en Atenas 2004 y quien ahora es directora del INDEREQ. Este campeonato nacional cubre todas las expectativas que pueden ustedes imaginarse y muestra el músculo de la comunidad acuática. En principio, porque ha tenido una gran respuesta pese a que la federación -que ya está expulsada de la natación a nivel internacional y nacional- también convocó a un nacional (en las mismas fechas en la ciudad de Morelia, Michoacán), como siempre compitiendo contra el trabajo que hace la Comisión Estabilizadora. El nacional en Querétaro seguramente va a ser un evento espectacular en comparación con lo que haga la FMN, que se resiste a desaparecer para seguir lucrando y seguir buscando sacar recursos a los padres de familia, y que volverá a fracasar en su intento de nublar el panorama. La próxima semana serán los campeonatos nacionales en Querétaro, y otra de las cosas que más me dan gusto es ver a tanta familia unida en torno a la natación. Tantos niños, tanta gente, padres contentos porque vienen con sus hijos a competir y a pasarla bien. Es extraordinario el movimiento que tenemos, es extraordinario el entusiasmo que se tiene y no tengo más que agradecerle a la vida que yo pueda estar en un trabajo que me apasione. Mis hijos me preguntan cómo es que le hago para estar en todo: Fiestas de los nadadores más destacados, salidas, viajes, competencias, pero esa es mi vida y por eso estoy tan contento de pasar una semana larga junto con mi esposa que me acompaña a todos lados. Trabajamos fuerte, nos ayudamos mutuamente, y qué bueno que tengo una pareja que fue nadadora, porque me entiende perfectamente y también le apasiona lo que hacemos.Este fin de semana fue muy interesante para la comunidad acuática, pero el próximo también traerá días de emociones al máximo porque son los campeonatos nacionales de la natación mexicana, esa que lucha por seguir disfrutando del deporte que tanto ama. Profesor



Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.