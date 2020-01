Por fin, llegamos al año olímpico

Ha arrancado el año olímpico y las pulsaciones comienzan a subir. Se acercan los Juegos y conforme pasen los días iremos conociendo más de lo que le puede deparar a los atletas de nuestro país en Tokio 2020.

Lo cierto es que el deporte mexicano atraviesa por un gran momento, un momento que se ha extendido desde que inició el ciclo olímpico. Para destacar, que México se ha posicionado como el país más poderoso de la región de Centroamérica y del Caribe, por encima de naciones como Cuba, Colombia, Venezuela, que siempre habían estado en esta lucha por el primer puesto de la zona.

El trabajo hecho por los deportistas mexicanos tanto en 2018 como en 2019 fue algo maravilloso, el hecho de vencer fácilmente en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla (con 341 medallas totales, de las cuales 132 fueron de oro, 118 de plata y 91 de bronce), fue impresionante; igualmente en los Juegos Panamericanos de Lima (tercer puesto con 138 preseas en total, de las cuales 37 fueron de oro, 39 de plata y 62 de bronce). Sin embargo, el esfuerzo que hicieron, también hay que decirlo, ojalá cambie la manera en que los atletas llegan a estas justas. Me explico: Es bien sabido que el mayor apoyo que reciben es de sus familias, entrenadores y lo que hacen ellos mismos para buscar patrocinios, luego de las fallas que existen por parte de las autoridades. Ojalá que esto cambie y que se haga un verdadero plan, desde la organización de los selectivos, hasta el último día de competencias en Japón, aunque por ahora, el Comité Olímpico Mexicano parece estar solo en esta lucha, en busca de no fallarle a sus atletas.

No me queda muy claro el resultado que pueda haber en Tokio; por ejemplo, a la fecha no hay clasificados en taekwondó, se piensa que en enero comenzarán a obtener sus boletos, pero otros países que siempre contienden por las medallas están listos. En tiro con arco, no veo gente nueva aunque siempre hay grandes sorpresas y ojalá sea el caso. En clavados, aunque el presidente de la Federación diga que es la disciplina que más preseas dará, es cuestión de analizar y ver que en los últimos dos Panamericanos la cosecha fue a la baja. En fin.

Hay mucho interés del Presidente para que el deporte de México sobresalga. No será fácil lo de Tokio aunque de acuerdo a lo visto en el ciclo olímpico, nos podemos ilusionar. En lo que respecta al trabajo que se debe hacer de aquí a los Olímpicos, no lo veo tan organizado, incluso veo poco apoyo de Conade al COM. Ojalá me equivoque, pero seguro que los padres de familia y los entrenadores volverán a ser clave para que los atletas saquen la casta.

Mención aparte: Uno de mis mejores deseos para este 2020 es que la persona que dirige a la natación de México se dé cuenta del gran daño que está haciendo. Todos se quejan, pero nadie levanta la voz, lo cual es triste y da paso a una posible reelección de este personaje. Espero también equivocarme en esto.

