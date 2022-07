Politiquería en el deporte le pega a los clavados

Ahora que está por terminar el Campeonato del Mundo de la FINA en Budapest, Hungría, sin medallas para México en una disciplina como clavados, en la que se tiene una gran tradición de ganar preseas a lo largo de la historia.

Pero ahora, nuestro país, podría irse sin ninguna presea en clavados. Ojalá en el último día de competencias caiga alguna medalla, pero se ve difícil a fuerza de ser sinceros.

Desgraciadamente como se los comenté antes, no se ha ganado alguna medalla en ninguna disciplina, lo que sorprende ahora es que ni en clavados, en los que dentro de la participación histórica de nuestro país en el Campeonato Mundial de la FINA, se han conseguido un total de 17, las últimas cuatro en Gwangiu 2019.

Esta ausencia de triunfos tiene una razón y tiene que ver con tanta politiquería que existe y que perjudicó a esta disciplina, luego de que a Budapest no fueron grandes elementos que estuvieron en Tokio 2020, como Alejandra Orozco y Gabriela Agundez, quienes obtuvieron medalla de bronce en plataforma 10 metros sincronizados.

Por este tipo de acciones de la política del deporte y el amago de la Conade de suspender sus becas si asistían al selectivo, son parte de las razones por los que no se ha logrado una participación exitosa. Pero lo más triste de todo es que los entrenadores no hayan permitido que sus clavadistas participaran en el clasificatorio de León, Guanajuato.

Por supuesto que se puede entender que tanto entrenadores como clavadistas cuiden los ingresos que han obtenido con base a los resultados que han tenido, pero también en esto hay que tener dignidad y pensar en el futuro. Sabemos que si no les cae el ingreso de las becas, no pueden mantener a sus familias; es lógico que por presiones no hayan participado, pero no por ello ha dejado una huella y ha perjudicado la imagen de México a nivel internacional.

Es vergonzoso lo que está pasando, ya que en Hungría se preguntaban los demás equipos por qué no estaban los mejores exponentes de México, o los que se piensan como los mejores de nuestro país, aquellos que podían ganar medalla.

En este ciclo para París 2024 es importante que vayan los mejores por muchas cosas, una de ellas la costumbre que agarran los jueces para las calificaciones, entre otras cosas.

Lo veíamos venir cuando vimos que los entrenadores no inscribieron a sus mejores piezas para el selectivo. Es increíble que el Instituto del Deporte de Jalisco apoye al vicepresidente de la destituida FMN, Ismael Meneses, quien promovió que no asistieran al selectivo a Budapest.

No se puede jugar de esta manera con la carrera de estos clavadistas. Es algo muy delicado, y lo tiene que saber la comunidad acuática y el gobierno: que México no tuvo opciones de medalla por la politiquería.



Profesor