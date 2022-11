Podemos evitar más tragedias

Como un hombre de 80 años y que he vivido intensamente dentro del deporte y de la responsabilidad de apoyar a jóvenes para que salgan adelante en la vida como buenas personas, me he dado cuenta que pasan cosas inverosímiles en México, y que nuestros jóvenes estén sufriendo por la violencia u otro tipo de situaciones que no se pueden creer.

Ver que se apagan las vidas de niños, niñas y jóvenes en eventos que antes era difícil hasta imaginarse es para preocuparse. La gente muere porque no somos responsables en las actividades que hacemos día a día, porque se nos hace fácil hacer cosas y saltarnos las reglas.

Vemos constantemente casos de negligencia en escuelas y dependencias, accidentes en transportes, choques en los que arrastran a mucha gente que no la debía ni la temía. Hoy, a través de las redes o los medios, estos lamentables episodios quedan a la vista de todos y lo que tampoco debemos permitir es normalizarlo.

Estoy preocupado porque eso no pasaba en los 60, 70. Claro que había mucho menos gente en las ciudades, pero el número de habitantes no tendría que ser la justificación para que la gente no tenga cuidado al momento de realizar sus actividades cotidianas o profesionales.

Se trata de actividades de la vida nacional que de a poco se nos salen de las manos, por la falta de responsabilidad de los funcionarios públicos y privados. Debemos ordenarnos como sociedad, no dejar todo al gobierno, aunque eso no significa que no pidamos que cumplan con su trabajo.

Estas tragedias han dejado a muchas familias muy tristes y en la incertidumbre, porque a la pérdida de sus seres queridos, después tiene que sufrir el duro proceso de buscar justicia, la cual no llega en muchas de las ocasiones. Ese otro sufrimiento se convierte en un martirio y es en realidad, otro golpe a esas personas.

Por eso es que todos los involucrados deben asumir sus responsabilidades en torno a estas tragedias permanentes. Es indignante ver que siguen pasando y que no hacemos nada, que no aprendemos.

Hoy tenemos que retomar conciencia y no ver ya todo esto como algo normal, no podemos permitir eso, no podemos perder el querer ayudar a que mejore esta situación que cada vez nos golpea más.

Profesor