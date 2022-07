Planificar para ayudar a los padres de deportistas

Cuando como atleta y cómo padre de familia llega la posibilidad de ir a un evento internacional, la mayoría de las ocasiones te deslumbras por el hecho de salir del país y nadar contra deportistas de otros lados del mundo, pero pocas veces nos detenemos a ver de manera especial el costo-beneficio de dicho viaje.

Y aunque en lo deportivo pueda generar buenas sensaciones, a veces los sacrificios para llegar son demasiados, y ahí es en donde una buena planeación de todos los involucrados puede ayudar a concretar estos viajes de mejor manera.

Siempre consideré que ir a los Campeonatos de Centroamérica y del Caribe de Natación (CCCAN) en Barbados era un riesgo muy grande por el costo y la forma de organizar ese tipo de eventos, pero los representantes de México ya están allá, están ganando, y eso le gusta mucho a los padres de familia, competir en lugares donde puedan conseguir éxitos.

Por supuesto que la experiencia ha sido buena para los muchachos, pero reflexionaría que mientras no vaya todo Centroamérica a la competencia y esté mejor organizado, te diríamos que pensar en si vale la pena regresar a este evento. Me preocupa, además, que hubo una presión de la Federación Mexicana de Natación, que ya no existe, y que hace dos años hizo este evento igual en Barbados y fue un buen negocio para ellos.

Lo único que queda claro es que estos eventos son muy costosos, y que no debemos exponer a las familias a este gasto, que, si bien es en un bello lugar, es caro. Tendrán que considerar eso cuando la federación esté integrada como debe ser, la gente que esté al frente debe tener una comisión técnica y evaluar si vale la pena ir o no ir, aun cuando los padres quieran porque lo pueden pagar. Se puede ir mejor a eventos a Estados Unidos que está a la vuelta de la esquina y que cuesta mucho menos, con la misma calidad.

En esta ocasión, los 100 nadadores y sus familias aportaron el dinero para asistir, al igual que cubrieron los gastos para ocho entrenadores, una buena acción por parte de los padres, pero hay que ayudarles a planificarlo de otra manera para que sea más rentable.

Bien por los muchachos y sus familias que nunca fallan a darlo todo por la natación, ojalá pronto las autoridades deportivas les respondan como merecen y ayuden, con buenas planificaciones y todo lo que se necesita, para seguir cumpliendo con sus metas.



Profesor