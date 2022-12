Palabras de esperanza

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de Deportes, en el que lo más sobresaliente fue el reconocimiento al piloto Sergio Checo Pérez, además del premio a la trayectoria del exboxeador Julio César Chávez.

Pero justo fue cuando el Presidente tomó la palabra, que vino un anuncio de esperanza, ya que nos volvió a dar la sorpresa de que habrá un apoyo extraordinario para los deportistas que vayan a los Juegos Centroamericanos de El Salvador y a los Panamericanos de Santiago, tal como ocurrió en 2019, año en que no solamente dieron un estímulo tras los Panamericanos de Lima, sino que también en la entrega del PND ese año, aunque habrá que tener cuidado para que llegue a quien lo merece.

Lo anterior, luego de que —en dos ocasiones— personajes que no tienen nada que ver con el éxito deportivo recibieron cerca de medio millón de pesos.

Por supuesto que lo saben las autoridades, ya que meten a gente de relleno o por amistad.

Por eso, esta acción tan extraordinaria del Presidente debe venir con un gran trabajo de planeación y ejecución de las personas encargadas del deporte, para evitar que se presenten las arbitrariedades de estas personas, que sólo ven por su bien.

En el caso de la natación, llevaron a algunos entrenadores que no tenían ni un solo atleta en competencia y a un delegado que le ha hecho pésimo servicio al deporte mexicano.

En estos momentos, los nadadores que irán a Centroamericanos y Panamericanos se están fogueando en eventos internacionales, que le cuestan mucho dinero a sus familias. Este apoyo económico del que habló el Presidente les caería bien en estos momentos, para su preparación, aunque mientras llegue, será bienvenido cuando sea.

Otro tema a considerar es que el Comité Olímpico Mexicano ha recibido millones de pesos para mejorar su estructura, pero jamás ha ayudado a desarrollar el deporte, más que en 1968, cuando lo hizo de manera maravillosa al involucrarse en la planeación y desarrollo de los deportistas que representarían a nuestro país en sus Juegos.

Esto no es culpa de la actual presidenta del COM, pero es cosa de echarse un clavado en los recursos que se han entregado, por ejemplo en 2013 y 2014. Su único trabajo es formar las selecciones y llevarlas a las competencias. Insisto, de esto no tiene nada de culpa la actual presidenta del COM, pero sería muy bueno que cambie esto.

Con 65 años en el deporte y después de trabajar 20 en el COM, me di cuenta de que todo el recurso que viene del Gobierno se puede manejar de mejor manera en el desarrollo de los deportistas, en las magníficas instalaciones que tiene y no solamente utilizarlas para concentración.

El COM es muy respetado en el mundo, pero en México se ve más como un lugar que se ha beneficiado en el aspecto político y no como el sitio para que nuestros deportistas tengan mejoría. Eso lo podemos cambiar, como muchas cosas más en beneficio del deporte y los atletas.