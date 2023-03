Nueva odisea de nadadores mexicanos

Esta semana, estaré apoyando a más de una docena de nadadores mexicanos que han asistido al Grand Prix en Fort Lauderdale, Florida. La competencia empezó el miércoles y es sorprendente el esfuerzo que hacen estos jóvenes para prepararse con miras a los selectivos a Juegos Centroamericanos, Panamericanos y demás competencias por venir.

Increíble pensar que haya nadadores, de los mejores del país, que tengan que viajar horas y horas para llegar a la sede de la competencia. Primero, al salir de su lugar de origen rumbo a la Ciudad de México; luego, viajar a Miami; después, a Fort Lauderdale, ya sea en Uber o compartiendo la renta de un auto, con pocas horas de descanso.

Independientemente de que se ha preparado para competir desde los siete u ocho años de edad, un atleta de alto rendimiento no tiene que pasar esto. Son deportistas con opciones para ser parte del equipo olímpico en París 2024.

Por eso es tan significativo lo que hacen quienes están en Florida. Es desgastante tener que estar pensando en inscribirse, con quién hacerlo, pagar sus pruebas, trasladarse, buscar quién apoye, porque no van sus entrenadores por falta de recursos, etcétera.

Y todo por un problema en el que no tienen nada que ver los deportistas. El resultado en Florida será bueno como preparación; por eso, da tristeza y hago lo posible por encontrar la forma de ayudarles.

Me encontré a dos de los mejores nadadores en el aeropuerto de CDMX y me pidieron darles un aventón a la casa que alquilaron, porque no tenían cómo irse. Luego, debían pensar en lo que van a comer, en hacerse la cena, el desayuno.

Es inhumano y molesto que nadie haga algo, dejándolos morir solos. Es algo que irrita, que molesta, porque son más de una docena de deportistas que están en Florida, y se han ganado el respeto de muchos de nosotros, al igual que sus padres, quienes hacen todo lo posible por ayudarles económicamente.

En medio de todo esto, resulta confortante que estén cayendo los buenos resultados con estos nadadores y nadadoras, llegando incluso a finales. Por ejemplo, Jorge Iga —con 50.14 segundos— fue lugar 12 en 100 libres; Miguel Chávez quedó en 13 en 100 pecho, con 1:02.83 minutos; Atenas Meneses, en 50 dorso, fue séptimo lugar con 29.42; María Mata Cocco, en 200 mariposa, quedó en tercer lugar, con 2:11.00; Ascanio Fernández, en 200 mariposa y con 2:02.48, fue lugar 12; y Héctor Ruvalcaba, en 200 mariposa y 1.59.78, quedó en octavo lugar. Si no se dan cuenta de esto quienes deben hacerlo, no sé qué más quieren.

Ojalá las autoridades se den cuenta del daño que les están haciendo y que no sólo nos digan que estarán al pendiente del caso que tienen con la FMN, en el que ponen contra la pared a los atletas, al tener que decidir de qué lado están.

¿Qué culpa tienen ellos de la politiquería en el deporte?