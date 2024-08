No todos queremos un hueso en el deporte

Toda la semana pasada he recibido una serie de cuestionamientos sobre las columnas en la que traté el tema del trabajo que se hace en el deporte mexicano, así como de la poca coordinación que tienen la Conade y el COM…

Lo único que dije y he dicho es que ha sido histórico el rompimiento entre ambas instituciones, pero bueno, cada quien lo acomoda como le conviene y ve las cosas desde su perspectiva, lo cual es válido.

Así como yo expreso una opinión en este valioso espacio, entiendo que cada una de las personas que me han leído tienen la posibilidad de manifestar lo que piensan al respecto. Pero en lo único en que no estoy de acuerdo es que piensen que a mis 82 años, como lo he dicho en infinidad de ocasiones, piensen que me interesa dirigir otra vez a la Conade, a la Federación Mexicana de Natación o hasta el Comité Olímpico Mexicano.

Para que quede claro, mis intereses están en mi empresa, mis deportistas, mi familia. Pero desgraciadamente hay gente que piensa que uno es igual que muchos otros, que siempre buscan acomodarse cuando hay un cambio de gobierno, lo cual no es así.

Pero les repito, no pretendo nada de eso, simplemente es una opinión con base en mi experiencia tras 65 años de trabajar en el deporte nacional. Desafortunadamente, me queda claro que debo estar resignado a lo que la gente que tiene posibilidades de dirigir estas instituciones crea conveniente.

Mi intención aquí solo es compartir lo que he vivido y la visión que tengo de lo que está pasando. Lo peor es que siguen los dimes y diretes en las redes sociales entre atletas e instituciones, como el último caso de la arquera Alejandra Valencia, quien denunció que la Conade le había reducido su beca. Así que tan mal no está mi opinión, cuando los hechos dictan que hay cosas que no andan bien.

Dejando todo eso de lado, ahora vienen los Juegos Paralímpicos, que son otra cosa, que suman muchos éxitos para el país, que aunque mucha gente no los toma en cuenta, desde Beijing 2008 han ido agarrando fuerza en las tribunas de los diferentes estadios, arenas o gimnasios.

Ojalá que la delegación mexicana que asiste a los Juegos Paralímpicos París 2024 tenga todo el éxito que merece, porque siempre han mostrado una gran actitud y una calidad tal que les permite pelear constantemente por las medallas en cada una de sus disciplinas. Enhorabuena para ellos, y para los demás ojalá se arreglen las cosas en el deporte mexicano… Ojalá.

Profesor

