Ayer terminó el Campeonato Nacional de Colombia con las pruebas para las categorías 15-16, 17-18 y mayores. Una semana antes había sido esta misma competencia en los rangos de 11-12 y 13-14 años. A México le fue bien, pero queda la sensación de que con mayor planeación en el seguimiento al gran talento que tenemos en el país, las cosas pueden ser mucho mejores.

Por otra parte, no deja de sorprenderme la extraordinaria organización de los colombianos, pero no solamente eso, sino la decencia con la que se comportan los nadadores, la capacidad que muestran en cada momento para ser serios en lo que corresponda a su competencia, es decir, con una buena cultura deportiva en la que cuidan cada detalle.

Todos siguen las reglas para poder rendir mejor de un evento a otro. Todo mundo, después de un esfuerzo, hace su calentamiento alrededor de una alberca que hay donde es la competencia; de hecho son cerca de diez albercas en un complejo maravilloso, un módulo deportivo que no dejo de admirar por la buena administración en uso de instalaciones y conservación de las mismas.

Una de las cosas que me sorprendió es que lo hicimos bien en las competencias de 11-12 y 13-14 años. Solo como dato, la delegación de Acuática NelsonVargas regresará este lunes a las 5 de la mañana. Sin embargo, en las categorías grandes México está fallando porque no hay un seguimiento a muchos jóvenes con talento. Nos salva que un buen número de nadadores mexicanos se van a entrenar a Estados Unidos y ahí llevan una disciplina superior para su evolución deportiva. Pero los que se quedan en México, después de terminar la preparatoria, sufren para que les den un trabajo adecuado. Falta un seguimiento especializado para seguir con su desarrollo.

Aquellos que logran becas en universidades de Estados Unidos, son cerca de 30 nadadores que las han aportado para levantar la natación de México, pero las autoridades deportivas no han tenido la capacidad de darles un programa adecuado a aquellos que se quedan y eso es muy importante.

Cómo me da tristeza ver que en México no tenemos esa cultura deportiva. Otra de las cosas sorprendentes es la calidad de personas con las que he convivido, una decencia impresionante, los niños, los jóvenes, educados de la manera que no escuchas majaderías como en México (y que muchas veces nosotros las provocamos).

Todo esto se refleja en la cultura deportiva que poco a poco ha hecho que Colombia se meta a pelear por medallas en las grandes competencias, en disciplinas que han desarrollado de una manera. Ojalá en México entendamos que el camino es la planeación, la buena administración y el seguimiento al talento, porque vaya que tenemos, pero como en el caso de la natación, abandonan a los que se quedan en nuestro país y eso no ayuda a evolucionar para cosechar mayores éxitos.

Profesor