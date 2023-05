Necesitamos más competencias

A partir de ayer, se está llevando a cabo el campeonato nacional master, en la alberca del Gobierno de Quintana Roo, en Cancún. Es un evento que siempre ha sido motivante para nadadores de 25 años o más.

Al no existir otra competencia como esta, todos caen en la desesperación de querer competir y participar, lo que sirve a la destituida Federación Mexicana de Natación para recibir ingresos sin rendir cuentas.

Mientras la Comisión Estabilizadora no tome en cuenta lo que manda la World Aquatics, que ha pedido que se hagan más eventos, la FMN va a seguir haciendo estos.

En ANV, que estamos en primer lugar, tenemos que participar porque necesitamos que la gente esté en competencia para mantener su nivel y desarrollo.

Más de 100 equipos están participando, en algo que debería ser organizado por la Comisión Estabilizadora, apoyada por el COM, para evitar que los recursos por inscripción vayan a las arcas de no sé quién.

Esperemos que la Comisión ya convoque a todos los eventos que le manda la World Aquatics, que ha dicho claramente que no sean sólo selectivos. Y es que ahora resulta que la FMN promueve campeonatos a nivel nacional de niños de siete y ocho años de edad, cuando esa debería ser una obligación de los clubes o asociaciones de cada uno de los estados.

La Comisión debe poner un hasta aquí y hacer todas las acciones que se tengan que hacer, y que no sólo sea a nivel Selección. Ahora resulta que este Kids Acuatics que se llevó a cabo en Guadalajara es un evento organizado por ellos y sus aliados, como los dirigentes de la Asociación de Jalisco.

Estamos cayendo en que la destituida Federación siga haciendo eventos.

Viene el campeonato nacional curso largo. Esperamos que la Comisión y el COM convoquen al evento, ya que es vital que lo haga quien tiene el aval de la WA. Sabemos que hay falta de albercas, porque no cualquier instituto del deporte se anima a tener un conflicto con la Conade, pero es importante que todo vaya tomando rumbo.

Entre las buenas noticias desde Cancún, hay que resaltar lo hecho por Laura Vaca, quien consiguió un récord mundial en categoría 79, de 6:45.75 minutos, en presencia del juez de World Aquatics, Rocío de la Fuente, quien lo constató. Lo peor es que la organización dice que no puede ser oficial por razones que no conocemos. Todo pasa porque la Comisión Organizadora no toma el papel que debe.

Quiero compartirles, además, este link para que la gente haga donativos para ayudar al Top 16, que son algunos nadadores de nuestro país que buscan recursos para sus próximas competencias.

El link es: https://donadora.org/campanas/top-16