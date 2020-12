Nadadores mexicanos pueden quedarse sin Juegos Olímpicos

Es una pregunta que no debería hacerse, pero se necesita, al ver que los nadadores mexicanos siguen olvidados: ¿Qué necesitan estos atletas, quienes hicieron historia en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 con 43 medallas y en los Panamericanos de Lima 2019 con otras seis, para ser tomados en cuenta y que la Federación Mexicana de Natación los apoye de cara a los Olímpicos?

El abandono no es exclusivo para ellos, sino para la natación en general, que ha sufrido terribles episodios, como la cancelación del Nacional de Guadalajara en 2018 —por la contaminación de las aguas en las albercas—, así como la del Nacional en Veracruz de 2019 por mal clima. Por la pandemia, no se pudo hacer el campeonato en 2020.

Por eso es que regresa este llamado urgente a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, para exponerle una situación que puede marcar la carrera de grandes nadadores, y que tiene solución. Después de que no han tenido ningún proyecto rumbo a los Olímpicos y con sus recursos asistieron a un evento en Brasil, que incluso fue mencionado por el Presidente de la República en una de sus recientes conferencias mañaneras, ahora el tema es más grave.

Estos muchachos quedarán sin la posibilidad de tener una competencia en la que puedan buscar las marcas A que necesitan para ir a Tokio.

La Federación Mexicana de Natación tiene hasta el 31 de diciembre para solicitar a la FINA el aval de un evento clasificatorio, con el que le pueda dar certeza a sus nadadores, ya que se ve difícil que participen en una competencia de este tipo en otro país.

Por ejemplo, en Estados Unidos ya les informaron que no podrán estar en los torneos de la USA Swimming, ya que sólo darán cabida a quienes puedan ser parte de su equipo olímpico. Lo informó en un comunicado: “All swimmers, coaches, and team staff must be 2021 Premium or Outreach members of USA Swimming, be current in all required certifications and trainings, and must be eligible to represent the U.S. in international competition. Foreign athletes, whether USA Swimming members or not, are not allowed to compete in the January TYR Pro Swim Series”.

Así que, si no se solicita este año, de acuerdo a la normatividad de la FINA —for competitions in 2021, no later than 31st December 2020, no application will be considered after the above established deadlines—, no hay forma alguna de que México tenga un evento y estos atletas se quedarán sin opción.

Con respeto, vuelvo a solicitar a la directora de la Conade una audiencia. Tras más de dos años de insistir, que sepa que no es un interés particular, es un interés por la natación de México, por los nadadores, quienes necesitan que la FMN solicite un evento; lo que pase en la alberca, que se lo dejen a ellos.