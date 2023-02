Nadadores mexicanos aprovechan los pocos eventos a la mano

Ayer inició el International Jalisco Swimming Cup, competencia que los últimos cuatro años había sido conocida como la Copa Heller, y se había llevado a cabo en Querétaro. Un evento de gran calidad que ahora se convirtió en necesario para que los nadadores mexicanos tengan competencias, en la cuales pueda haber fogueo y preparación.

Estamos conscientes de que le vendrá bien a todos los nadadores mexicanos que no están trabajando en Estados Unidos y se preparan para los grandes eventos en puerta.

Los nadadores invitados son: Michael Andrew, Chase Kalisz y Jay Litherland, de Estados Unidos; Nicholas Santos y Leo de Deus, de Brasil; Dylan Carter, de Trinidad y Tobago; y Sydney Pickrem y Katherine Savard, de Canadá. Por México, estarán Ángel Martínez, Héctor Ruvalcaba, María José Mata, Miranda Grana y Santiago Blanco, entre otros.

Por acuática nelsonvargas, participarán 67 nadadores: 55 del Estado de México, incluyendo a Ángel Martínez y Héctor Ruvalcaba; cuatro de Aguascalientes, incluido el juvenil quinto lugar en el Mundial Jr., Santiago Zaragoza; ocho de Querétaro, y Santiago Blanco, por Puebla.

En esta ocasión, vendrán menos de la mitad de extranjeros que fueron invitados hace un año en Querétaro, luego de que la mayoría de los que estuvieron en la última edición de la Copa Heller no recibieron el dinero por los gastos de transportación. Para hacer este evento, no han solicitado aval de la Comisión Estabilizadora, y se apoyan en su totalidad con David Callejas y la actual administración de la FMN, que no está reconocida por World Aquatics (antes FINA), y que aprovecha este tipo de cosas par poder sacar dinero.

El organizador es Raymundo Trujillo, quien estaba detrás de la Copa Heller, y al que no le jugaron tan bien en Querétaro, por lo que ahora probará suerte en Jalisco. Es un hombre trabajador y ojalá le vaya bien, aunque hubiera hecho contacto con la Comisión Estabilizadora.

Es triste que, cuando los deportistas requieren de eventos, tengan que participar en competencias que no tienen el aval de la máxima autoridad en el mundo. Y lo hacen por la necesidad de estar en competencia. Lo mismo pasa con los clubes del país, que saben que es importante tener eventos.

Esperemos que este cumpla con las necesidades técnicas que los nadadores requieren. Esperemos que los cerca de 700 nadadores que participarán queden satisfechos y que valga la pena el gasto que harán. La alberca tiene la capacidad suficiente, aunque ya sabemos que en Jalisco han sucedido cosas increíbles en otros eventos.

Esperemos que el evento sirva para los atletas, que no haya problemas de ningún sentido y sea un éxito, y que los resultados que se den, se reflejen en lo que será el selectivo que será del 4 al 9 de marzo en Nuevo León, ya que —al final— lo que más importa es que los nadadores y nadadoras lleguen lo mejor posible a buscar sus lugares en las máximas competencias.