Uno de los grandes personajes de la historia reciente de la humanidad es, sin duda, Michael Jordan. Un verdadero genio del basquetbol que nunca será olvidado por la manera en que llevó a otro nivel el espíritu competitivo, lo que además lo llevó a ser considerado el mejor de todos los tiempos y un ejemplo a seguir.

Jordan cumplió 60 años hace un par de días y muchos comenzaron a recordar sus proezas en las duelas como los seis títulos de la NBA con Chicago, las marcas personales y también los errores (pecados) que cometió como persona y que muchos de ellos quedaron al descubierto en la serie “The Last Dance”, que se popularizó tanto durante la pandemia.

Pero si hay algo que siempre llamó la atención de este hombre fue la necesidad de convertirse el mejor en lo que fuera para poder ganar. Y eso es algo que debemos inculcarle a las nuevas generaciones, ya que eso lleva a la disciplina y a la dedicación por lo que se hace.

No hay nada mejor que le podamos enseñar a los jóvenes que a ser ganadores, con todos los sacrificios y trabajo que esto lleva. Así he visto a muchos y muchos deportistas dedicar todo su tiempo y energía a lo que hacen, y siempre será reconfortante ver la manera en que logran sus objetivos, incluso con tantas barreras que a veces les ponen y que rompen gracias al apoyo de sus seres queridos.

Según lo que se ha escrito y reportado de su vida, Jordan entendió eso desde muy pequeño y lo llevó a la mejor versión posible del deportista que se esmera para ser el mejor del mundo.

Claro que tuvo capítulos negros en su carrera, que no se pueden esconder debajo de una alfombra y que también deben ser tomados de ejemplo para evitarlos y entender los problemas que se pueden generar a partir de las malas decisiones.

Pero cuando hablamos del Jordan sobre la duela, el de los entrenamientos, el del exitoso regreso a la NBA cuando se burlaban de él y decían que no podría repetir los tres primeros campeonatos con los Bulls, no se puede más que poner de ejemplo su disciplina. Te puede caer bien o mal, puedes pensar que es o no es el mejor de la historia, pero no reconocer todo lo que hacía para dominar su deporte es no entender lo que se necesita para ser un ganador, y esa es la mentalidad que necesitamos inculcar a las muchachas y muchachos que buscan cumplir sus sueños, que se las ven difícil, pero no claudican en el camino a lograrlos.

Profesor