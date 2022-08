México llama la atención en los International Children Games

Se inauguraron los International Children Games de este 2022, evento al cual México ha asistido desde hace mucho tiempo, aunque en diferentes modalidades.

Todo arrancó en 2004, cuando fue la primera vez que una delegación de nuestro país asistió a esta competencia. Para ese año, además de 2005 y 2006, se sacaba una selección de la Olimpiada Nacional para participar en este organismo afín al COI.

En 2006 llevamos cerca de 200 atletas de más de 10 deportes diferentes, con menos de 15 años. Todos estos chamacos tenían la gran oportunidad de competir en un evento de esta naturaleza, con toda la experiencia que esto implica, tanto deportiva como de carácter personal. En ese lapso habrán ido a los ICG más de 600 deportistas mexicanos de diferentes disciplinas, lo cual era de mucho beneficio para el desarrollo de todos ellos.

Después, Carlos Hermosillo llegó a la Conade y consideró que no era bueno ir a estos eventos, ya que lo veía más como un gasto que como una inversión, y desde 2007 no se volvió a participar de la misma manera. Ya después, por iniciativa de un servidor, logramos interesar al comité organizador para que nos dejara participar con natación (con representantes de acuática Nelson Vargas) y hemos logrado cosas increíbles; de 2008 a la fecha no hemos dejado de participar.

Estamos en Coventry, Inglaterra. Es un evento importante en donde los muchachos pueden conocer a gente de todo el mundo, para no solamente desarrollar sus habilidades deportivas, sino también sociales.



De nueva cuenta, los mexicanos causaron sensación por su disciplina, por ir bien uniformados, pero sobre todo, por la alegría que impregnan al evento. Muchos directivos y organizadores reconocieron el ambiente de los tricolores y hasta se tomaron fotos con ellos, que traían puestos unos hermosos sombreros, un distintivo único.

México tiene que trabajar, concentrarse y demostrar su capacidad ahora que iniciará lo bueno. Estaremos atentos a lo que suceda sobre todo en 400 metros libre hombres, en donde hay posibilidad de medalla, pero también hay oportunidad en femenil. Este es el último evento de temporada para nadadores de ANV, evento importante.

Cada nadador es patrocinado en buena medida por sus padres, aunque en algunos casos por institutos del deporte de sus estados. También buscamos patrocinios, pero por lo general es el esfuerzo de los padres, a quienes siempre debemos reconocer así como el de todos quienes apoyan al estímulo y desarrollo de los muchachos.

Acabando la competencia tendrán un paseo de ocho días. Estando en Europa y aprovechando las vacaciones se darán tiempo de conocer, lo cual también es parte de una formación integral. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho y espero con ansia las competencias, porque sé lo que pueden lograr. ¡Enhorabuena!

