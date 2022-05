Madres de deportistas, pilares en el éxito

No hace muchos días que se celebró el Día de la Madre, tanto en México, como en Estados Unidos, y en todo el mundo, por lo que no quisiera dejar que pase más tiempo para compartir la importancia que tienen las mamás en el mundo del deporte.

Si ya de por sí criar a los hijos es una ardua tarea, que merece todo nuestro reconocimiento y apoyo, desarrollar a una niña o niño deportista representa un esfuerzo y una dedicación mayúscula, siempre con la mira en el éxito de su atleta.

La madre siempre está acompañando a los hijos en todas sus actividades, siempre prepara los alimentos, los uniformes, se despierta temprano para llevarlos a entrenamientos o competencias. Son las madres las que están al pendiente de cada uno de los detalles y de las necesidades de los atletas.

Son personas que hacen un gran sacrificio por las carreras deportivas, y lo hacen con tanto amor y cariño que no hay deportista en el mundo que pueda decir que ha llegado al éxito sin su madre.

Y no es que el padre de familia no ayude o no participe, pero suele ser más proveedor de recursos, cuando las mamás (muchas de ellas incluso solteras), generan un vínculo especial con los hijos deportistas, al grado de que cuando algo no sale bien ahí están con ellos, cuando vienen los triunfos también.

Por eso quise resaltar la importancia de las mamás con los deportistas, aunque por supuesto que esto lo podemos transportar a todos los aspectos de la vida. Siempre están detrás de los niños y niñas apoyándolos en todo y buscando formar mujeres y hombres de bien.

En el deporte puede haber muchos fracasos, desengaños y ahí siempre estarán las madres, ayudando a sus hijos a recuperarse. Ahora, por ejemplo, y con lo que sufren los deportistas de actividades acuáticas para tener recursos para sus viajes y competencias, y las mamás son las primeras que han estado haciendo todo lo posible para que logren obtener el capital para asistir a las diferentes competencias.

Una madre en el deporte es impresionante, insisto, es incansable, por eso es que puedo decir que no hay deportista en el mundo que no agradezca el esfuerzo de su madre.



Profesor