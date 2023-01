Los retos de 2023

Los empresarios en México, hemos pasado tiempos difíciles desde el inicio de la pandemia y lo que viene para este 2023, es un tremendo desafío para hacer que los negocios sostengan la recuperación que poco a poco han mostrado una vez que volvieron a abrir después del encierro por el Covid-19, así como encontrar la estabilidad que se necesita para seguir adelante.

Por supuesto que alcanzar esto no es nada sencillo por diferentes factores como la inflación, las deudas que muchos empresarios adquirieron para sostenerse y la incertidumbre que se pudiera generar a partir de lo que viene en el país y a nivel mundial.

En los últimos años ha sido impresionante el número de negocios que han tenido que cerrar y muchos otros que han modificado su estrategia para sobrevivir. De ahí, que hemos entendido la importancia de brindar una mejor experiencia para nuestros clientes. No podemos confiarnos en que ya los tenemos cautivos y que no debemos hacer más por ellos.

Hoy por hoy, la exigencia de la gente que deposita su confianza en nosotros (sea lo que sea que ofrezcamos o vendamos) es mayor. Porque, así como desde el punto de vista del empresario ha habido pérdidas de las que de a poco nos hemos recuperado y nos seguimos recuperándose del lado del consumidor también las ha habido por diferentes factores.

Así que no queda más que seguir con la adaptación a estos nuevos tiempos y a todo lo que se necesite hacer para mantener e incrementar a nuestros clientes, además de encontrar ese equilibrio que buscamos tener.

Al final de cuentas, esto es un círculo que si llevamos de la mejor manera nos hace ganar a todos. A los empresarios con la sostenibilidad de su negocio/ganancias, a los trabajadores con el empleo que tienen y a los consumidores con un servicio/bien de calidad a partir de precios que correspondan a lo que adquieren.

Los tiempos difíciles para las empresas no solamente son difíciles en México, lo son en muchas partes del mundo y quién no entienda esa necesidad de adaptarse y generar estrategias que permitan seguir adelante. Ese es el principal reto para todos los empresarios, sobre todo de la mediana y pequeña industria que no tenemos a las grandes corporaciones atrás.

No será sencillo, repito, puede que el crecimiento no sea tan grande, pero con un buen plan puede alcanzarse, así que lo mejor es que esos objetivos que cada uno se haya planteado estén bien cimentados porque ahora nos toca ejecutar para seguir adelante.

Profesor