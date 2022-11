Los nadadores no descansan

Está por terminar el año en todas las disciplinas deportivas del país; aparentemente, los atletas tendrán un receso en lo que respecta a su preparación. Pero digo aparentemente, porque la realidad es que para muchos no es así, ya que —por ejemplo— los mejores nadadores mexicanos seguirán preparándose y no tendrán vacaciones en fin de año y enero, ya que hay eventos muy importantes, como los selectivos a Juegos Centroamericanos de El Salvador y para el Mundial Junior.

Por ejemplo, y aunque no es selectivo como tal, reafirmarán tiempos los nadadores que tengan posibilidades de ir a la Universidad Mundial y los que quieran ir al Mundial de Fukuoka, Japón. Hay infinidad de eventos y la Comisión Estabilizadora trabaja para que se lleve el selectivo de la mejor manera posible.

Hay algunos nadadores que tan no van a descansar, que —por ejemplo— en el convenio que tiene acuática nelsonvargas con Misión Viejo, California, vendrán a entrenar los 10 mejores atletas de allá, del 27 de diciembre al 10 de enero.

Con ellos, vendrá el entrenador de los Cóndores de Cali de la Liga Profesional, Jeff Julian, quien estará al pendiente de este trabajo y, en combinación con nuestro método de enseñanza, dará grandes resultados.

Julian cuenta con una gran experiencia de casi 20 años de un trabajo impecable y ha estado con grandes nadadores como Jason Lezak y Caeleb Dressel.

Además, es un ejemplo de vida, un gran profesional que ha llegado a Mision Viejo con el objetivo de hacerlo uno de los mejores programas en Estados Unidos.

Estarán entrenando en la Ciudad de México, en coordinación con los mejores nadadores de ANV. Será increíble para todos, una experiencia enriquecedora y que ayudará mucho a comenzar con fuerza un año vital en este ciclo.

Esto es algo extraordinario para nosotros, porque se dan cuenta los nadadores mexicanos que no es tiempo de descanso, sino es tiempo de seguir preparándose para todos los compromisos que se vienen.

Estaremos informando de todo lo que suceda en este trabajo en conjunto, que es algo muy bueno para nuestros deportistas y para los que quieran sumarse, aunque no sean nadadores de ANV.

El trabajo que se requiere continúa, no se suspende y —seguramente— quienes trabajen en diciembre y enero serán los que tengan más oportunidades de quedar seleccionados para eventos internacionales. Así que no se piense que los nadadores tomarán vacaciones; por el contrario, quien quiera ser mejor seguirá trabajando, porque no existe otra fórmula para ser ganador.